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Цього тижня автогаз на АЗС продовжував дешевшати
22:39 17.02.2023 |
Ціни на автогаз упродовж останніх семи днів упевнено падали: середня ціна на нього за тиждень із 10 по 17 лютого у мережах автозаправних станцій зменшилась іще на 0,64 грн/л — до 24,87 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Цього тижня коридор цін тримається у межах 22,45–25,99 грн/л. При цьому на станціях WOG і ОККО автогаз здешевшав на 0,45 грн/л і 0,41 грн/л, до 25,65 грн/л і 25,75 грн/л відповідно.
Ціни на АЗС U.GO просіли найбільше (на 2 грн/л) – до 24,44 грн/л. На стільки ж здешевшав автогаз і на заправках VST – до 23,50 грн/л.
Ціна на автогаз на АЗК мереж BVS, «Автотранс», «Олас» та інших не змінилися (див. табл.).
Neftek, «Кворум» і Аміс за тиждень зменшили ціну на гривню – до 24,99 грн/л, 24,38 грн/л і 23,49 грн/л відповідно. «Укрнафта» за цей же період скинула 80 коп. на літрі автогазу – до 24,15 грн/л.
Найменше – 22 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі Mango, де він наразі коштує 25,08 грн/л.
При цьому найдешевше автогазом уже традиційно торгує «Авантаж 7», пропонуючи його за 22,45 грн/л (-0,0 грн/л). Найдорожче цей вид пального продає Rodnik – за 25,99 грн/л (-50 коп./л). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,54 грн/л.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 10 по 17 лютого, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
17.02.23
|
Зм.
|
Rodnik
|
25,99
|
-0,50
|
BVS
|
25,99
|
0,00
|
Автотранс
|
25,98
|
0,00
|
ОККО
|
25,75
|
-0,41
|
WOG
|
25,65
|
-0,45
|
Ovis
|
25,49
|
-0,50
|
SOCAR
|
25,49
|
-0,50
|
Mango
|
25,08
|
-0,22
|
Neftek
|
24,99
|
-1,00
|
Олас
|
24,90
|
0,00
|
ZOG
|
24,50
|
-0,50
|
U.GO
|
24,44
|
-2,00
|
Авіас
|
24,43
|
-0,67
|
БРСМ-Нафта
|
24,43
|
-0,36
|
Рур груп
|
24,40
|
0,00
|
Кворум
|
24,38
|
-1,00
|
Катрал
|
24,37
|
-0,40
|
Shell
|
24,31
|
-0,33
|
UPG
|
24,15
|
-0,68
|
Укрнафта
|
24,15
|
-0,80
|
Chipo
|
23,90
|
-0,80
|
VostokGaz
|
23,69
|
-1,20
|
VST
|
23,50
|
-2,00
|
AMIC
|
23,49
|
-1,00
|
KLO
|
23,09
|
-1,60
|
Motto
|
23,08
|
-0,90
|
Luxwen
|
22,99
|
-1,80
|
Фактор
|
22,90
|
-1,40
|
Авантаж 7
|
22,45
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
24,87
|
-0,64
|
|
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