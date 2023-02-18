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АНАЛІТИКА

Цього тижня автогаз на АЗС продовжував дешевшати

 

Ціни на автогаз упродовж останніх семи днів упевнено падали: середня ціна на нього за тиждень із 10 по 17 лютого у мережах автозаправних станцій зменшилась іще на 0,64 грн/л — до 24,87 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Цього тижня коридор цін тримається у межах 22,45–25,99 грн/л. При цьому на станціях WOG і ОККО автогаз здешевшав на 0,45 грн/л і 0,41 грн/л, до 25,65 грн/л і 25,75 грн/л відповідно.  

Ціни на АЗС U.GO просіли найбільше (на 2 грн/л) – до 24,44 грн/л. На стільки ж здешевшав автогаз і на заправках VST – до 23,50 грн/л.

Ціна на автогаз на АЗК мереж BVS, «Автотранс», «Олас» та інших не змінилися (див. табл.).  

Neftek, «Кворум» і Аміс за тиждень зменшили ціну на гривню – до 24,99 грн/л, 24,38 грн/л і 23,49 грн/л відповідно. «Укрнафта» за цей же період скинула 80 коп. на літрі автогазу – до 24,15 грн/л.

Найменше – 22 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі Mango, де він наразі коштує 25,08 грн/л.

При цьому найдешевше автогазом уже традиційно торгує «Авантаж 7», пропонуючи його за 22,45 грн/л (-0,0 грн/л). Найдорожче цей вид пального продає Rodnik – за 25,99 грн/л (-50 коп./л). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,54 грн/л. 

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 10 по 17 лютого, грн/л:

Компанія

LPG

17.02.23

Зм.

Rodnik

25,99

-0,50

BVS

25,99

0,00

Автотранс

25,98

0,00

ОККО

25,75

-0,41

WOG

25,65

-0,45

Ovis

25,49

-0,50

SOCAR

25,49

-0,50

Mango

25,08

-0,22

Neftek

24,99

-1,00

Олас

24,90

0,00

ZOG

24,50

-0,50

U.GO

24,44

-2,00

Авіас

24,43

-0,67

БРСМ-Нафта

24,43

-0,36

Рур груп

24,40

0,00

Кворум

24,38

-1,00

Катрал

24,37

-0,40

Shell

24,31

-0,33

UPG

24,15

-0,68

Укрнафта

24,15

-0,80

Chipo

23,90

-0,80

VostokGaz

23,69

-1,20

VST

23,50

-2,00

AMIC

23,49

-1,00

KLO

23,09

-1,60

Motto

23,08

-0,90

Luxwen

22,99

-1,80

Фактор

22,90

-1,40

Авантаж 7

22,45

0,00

Середня ціна в Україні

24,87

-0,64
За матеріалами: EnKorr
 

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