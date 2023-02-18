Цього тижня автогаз на АЗС продовжував дешевшати

Ціни на автогаз упродовж останніх семи днів упевнено падали: середня ціна на нього за тиждень із 10 по 17 лютого у мережах автозаправних станцій зменшилась іще на 0,64 грн/л — до 24,87 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Цього тижня коридор цін тримається у межах 22,45–25,99 грн/л. При цьому на станціях WOG і ОККО автогаз здешевшав на 0,45 грн/л і 0,41 грн/л, до 25,65 грн/л і 25,75 грн/л відповідно.

Ціни на АЗС U.GO просіли найбільше (на 2 грн/л) – до 24,44 грн/л. На стільки ж здешевшав автогаз і на заправках VST – до 23,50 грн/л.

Ціна на автогаз на АЗК мереж BVS, «Автотранс», «Олас» та інших не змінилися (див. табл.).

Neftek, «Кворум» і Аміс за тиждень зменшили ціну на гривню – до 24,99 грн/л, 24,38 грн/л і 23,49 грн/л відповідно. «Укрнафта» за цей же період скинула 80 коп. на літрі автогазу – до 24,15 грн/л.

Найменше – 22 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі Mango, де він наразі коштує 25,08 грн/л.

При цьому найдешевше автогазом уже традиційно торгує «Авантаж 7», пропонуючи його за 22,45 грн/л (-0,0 грн/л). Найдорожче цей вид пального продає Rodnik – за 25,99 грн/л (-50 коп./л). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,54 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 10 по 17 лютого, грн/л: