Україна у січні-2023 знизила імпорт нафтопродуктів на 1,1%

Україна в січні 2023 року імпортувала 806,509 тис. тонн нафтопродуктів (за кодом ТНЗЕД 2710: бензини, дизпальне, мазут, реактивне паливо тощо), що на 1,1% менше, ніж за аналогічний період 2022 року (815,2 тис. тонн).

За даними Державної митної служби, нафтопродукти імпортовані на суму $937,88 млн, що на 55,5% більше, ніж у січні-2022 ($603,016 млн).

З Індії імпортовано паливо на $129,24 млн (частка - 13,78%), Литви - на $121,754 млн (12,98%), Польщі - на $99,076 млн (10,56%), інших країн - на $587,810 млн (62 67%).

Крім того, Україна за січень-2023 експортувала 1,591 тис. тонн (-91,7% до січня-2022) нафтопродуктів на загальну суму $3,131 млн (-81,1%). Вартість поставленого на адресу контрагентів з Лівії палива становила $0,435 млн, Угорщини - $0,318 млн, США - $0,267 млн, інших країн - $2,111 млн.

Як повідомлялося, Україна у 2022 році імпортувала 7 млн 300,073 тис. тонн нафтопродуктів, що на 17% менше, ніж 2021-го (8 млн 790,515 тис. тонн).

Нафтопродукти імпортовані на суму $8 млрд 787,171 млн, що на 56,5% більше, ніж у 2021 році ($5 млрд 614,787 млн). Зокрема з Індії імпортовано паливо на $1 млрд 52,374 млн (частка - 11,98%), Литви - на $947,241 млн (10,78%), Болгарії - на $866,636 млн (9,86%), інших країн - на $5 млрд 920,920 млн (67,38%).

