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Ціни на заправках не змінилися
11:57 17.02.2023 |
У п'ятницю, 17 лютого, порівняно із четвергом, 16 лютого, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 24,67 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 48,82 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 52,00 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 48,82 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 52,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на рівні 24,67 гривні за літр.
Ціни на заправках 17 лютого, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
48,49
|
49,99
|
23,09
|
Окко
|
48,99
|
53,00
|
25,49
|
WOG
|
48,99
|
53,00
|
25,43
|
Середнє значення
|
48,82
|
52,00
|
24,67
|
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