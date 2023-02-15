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В Україні прогнозують подальше зниження цін на пальне
17:39 15.02.2023 |
В умовах війни українським трейдерам вдалося побудувати ефективну систему постачання пального, яка фактично виключає рецидив нестачі пального, зокрема й під час майбутньої посівної кампанії. Про це під час брифінгу у медіацентрі «Україна-Укрінформ» заявив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
«Україні вдалось повністю ліквідувати загрозу відсутності пального. Станом на початок квітня 2022 року ми втратили 100% довоєнних джерел постачання нафтопродуктів. Це ситуація, з якою не стикалась жодна країна світу. Ми побудували нову розгалужену систему надходження пального. Вона склала свій перший іспит у жовтні-листопаді, коли з'явився сплеск використання генераторів. Зараз Україна має хороший запас пального і дуже впевнено рухається у весняний сезон», - зазначив він.
Куюн уточнив, що ще у жовтні минулого року уряд ініціював обговорення з учасниками ринку пального створення відповідних запасів, адже були побоювання дефіциту у зв'язку із лютневим ембарго на імпорт російських нафтопродуктів. У результаті і Європа, й Україна дуже потужно підготувались.
«Європа «залита» пальним, ми також. Сьогодні у найбільших мереж України пального на понад 30 діб реалізації. І це при тому, що оперативні постачання тривають у нормальному режимі», - каже Сергій Куюн.
Усупереч прогнозам світових ЗМІ щодо зростання цін унаслідок ембарго Україна відреагувала на нього падінням цін на пальне.
«За січень ціни на бензин і дизпальне втратили 4-5 грн на літрі. На скраплений газ - майже 15%. У лютому ще зберігається потенціал для подальшого зниження цін на одну-дві гривні за літр. Це мінімум», - зазначив він.
Експерт також розповів, що майбутня посівна жодним чином не вплине на ціноутворення на пальне, а сформовані запаси допоможуть українським аграріям з легкістю пройти цей період.
«Уже років з десять чинник весняних/осінніх польових робіт не впливає на ціни на пальне. Чому? Тому що всі розуміють, що навесні треба більше - і всі везуть більше, заздалегідь. І восени - те ж саме. Відповідно, єдиний чинник, який впливає, - це світова ціна. Я впевнений, що не буде ніякого сплеску цін через якісь внутрішні чинники, тому що ми маємо запаси і пального достатньо в Європі», - прокоментував він.
Крім того, з його слів, агросектор в Україні є досить самодостатнім.
«Це потужні агрохолдинги, які вже мають не тільки власні сховища й бензовози, а й навіть власні танкери, щоб самостійно привозити пальне. Я вже не кажу про те, що вони всі мають запаси», - каже очільник «А-95».
«На жаль, треба визнати також, що багато посівних площ просто втрачено, ці землі не можна буде обробляти. Відповідно, нам буде потрібно менше пального, ніж раніше. Тому пального багато, запаси є, а попит буде меншим, ніж зазвичай. Тож я взагалі не бачу жодних ризиків, викликаних саме посівною кампанією», - підсумував С.Куюн.
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