Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні прогнозують подальше зниження цін на пальне

 

В умовах війни українським трейдерам вдалося побудувати ефективну систему постачання пального, яка фактично виключає рецидив нестачі пального, зокрема й під час майбутньої посівної кампанії. Про це під час брифінгу у медіацентрі «Україна-Укрінформ» заявив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

«Україні вдалось повністю ліквідувати загрозу відсутності пального. Станом на початок квітня 2022 року ми втратили 100% довоєнних джерел постачання нафтопродуктів. Це ситуація, з якою не стикалась жодна країна світу. Ми побудували нову розгалужену систему надходження пального. Вона склала свій перший іспит у жовтні-листопаді, коли з'явився сплеск використання генераторів. Зараз Україна має хороший запас пального і дуже впевнено рухається у весняний сезон», - зазначив він.

Куюн уточнив, що ще у жовтні минулого року уряд ініціював обговорення з учасниками ринку пального створення відповідних запасів, адже були побоювання дефіциту у зв'язку із лютневим ембарго на імпорт російських нафтопродуктів. У результаті і Європа, й Україна дуже потужно підготувались.

«Європа «залита» пальним, ми також. Сьогодні у найбільших мереж України пального на понад 30 діб реалізації. І це при тому, що оперативні постачання тривають у нормальному режимі», - каже Сергій Куюн.

Усупереч прогнозам світових ЗМІ щодо зростання цін унаслідок ембарго Україна відреагувала на нього падінням цін на пальне.

«За січень ціни на бензин і дизпальне втратили 4-5 грн на літрі. На скраплений газ - майже 15%. У лютому ще зберігається потенціал для подальшого зниження цін на одну-дві гривні за літр. Це мінімум», - зазначив він.

Експерт також розповів, що майбутня посівна жодним чином не вплине на ціноутворення на пальне, а сформовані запаси допоможуть українським аграріям з легкістю пройти цей період.

«Уже років з десять чинник весняних/осінніх польових робіт не впливає на ціни на пальне. Чому? Тому що всі розуміють, що навесні треба більше - і всі везуть більше, заздалегідь. І восени - те ж саме. Відповідно, єдиний чинник, який впливає, - це світова ціна. Я впевнений, що не буде ніякого сплеску цін через якісь внутрішні чинники, тому що ми маємо запаси і пального достатньо в Європі», - прокоментував він.

Крім того, з його слів, агросектор в Україні є досить самодостатнім.

«Це потужні агрохолдинги, які вже мають не тільки власні сховища й бензовози, а й навіть власні танкери, щоб самостійно привозити пальне. Я вже не кажу про те, що вони всі мають запаси», - каже очільник «А-95».

«На жаль, треба визнати також, що багато посівних площ просто втрачено, ці землі не можна буде обробляти. Відповідно, нам буде потрібно менше пального, ніж раніше. Тому пального багато, запаси є, а попит буде меншим, ніж зазвичай. Тож я взагалі не бачу жодних ризиків, викликаних саме посівною кампанією», - підсумував С.Куюн.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1229
  0,2176
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4009  0,04 0,11 40,0968  0,06 0,15
EUR 41,7894  0,02 0,05 42,7938  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес