Фінансові новини
- |
- 15.02.23
- |
- 16:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Експорт дизпального з китайських НПЗ в ЄС торік зріс у 9 разів
12:49 15.02.2023 |
2022 року обсяги експорту дизельного пального до країн ЄС склали 1,713 млн тонн, що у 9 разів перевищує показник 2021 року (189 тис. тонн), про це свідчать дані Головного митного управління Китаю.
Зростання постачань дизпального з Піднебесної до Європи було пов'язано із введенням нафтопродуктового ембарго проти росії з 5 лютого 2023 року. Як свідчать дані китайської статистики, майже половину річного обсягу експорту до Європи було здійснено торік у листопаді й грудні.
Основними покупцями китайського дизелю минулого року були Бельгія, Нідерланди й Великобританія, країни, що мають найбільші потужності зі зберігання і перевалки нафтопродуктів у Європі.
Очікується, що протягом наступних місяців Китай продовжуватиме постачати великі обсяги дизпального на європейський континент. На початку року уряд Китаю збільшив квоту на експорт продуктів для нафтопереробних компаній. Уряд випустив 18,99 млн тонн квот, які покривають переважно експорт бензину, дизельного й авіаційного пального, що на 46% більше порівняно з 13 млн тонн, виділених роком раніше.
Інший великий азіатський виробник нафтопродуктів, Індія, також збільшив обсяги постачань дизпального в ЄС. За даними департаменту комерції Індії, торік у країни євроблоку було відвантажено 6,895 млн тонн продукту, це на 3% більше, ніж 2021 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рамштайн-9 без крил для України: Чи дійсно наші союзники стали менш щедрими на зброю
ТОП-НОВИНИ
|Вищий антикорупційний суд очолила Віра Михайленко
|В Україні можуть скасувати свята 1 травня та 8 березня, - законопроект
|Резніков підтвердив, що запросив Павлюка, Дейнегу та Шевченка на посади своїх заступників, анонсував нові зміни в команді Міноборони
|Боротьба з корупцією чи конкуренція «дахів»? Навіщо знадобилися грандіозні обшуки на митниці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дефіцит е/е в Україні може повернутись через виведення в обов'язкові ремонти блоків атомної та теплової генерації – топменеджер ДТЕК
|У Верховній раді запропонували запровадити штрафи для водіїв за небезпечне перевезення тварин у автомобілях
|Кабмін доручив створити реєстр біометану за пів року
|ЄБРР виділить МХП кредит $100 млн
|Експорт дизпального з китайських НПЗ в ЄС торік зріс у 9 разів
|МЕА вбачає ризик сильного дефіциту нафтопродуктів наприкінці 2023р.
|Нафта дешевшає через стрибок запасів у США та побоювань щодо підвищення ставок
Бізнес
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу
|Alphabet втратила $100 мільярдів ринкової вартості через помилку свого ШІ-чатботу
|Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google
|Microsoft анонсувала нові Bing та Edge на базі оновленого ШІ ChatGPT
|Рейтинг найкращих ІТ-роботодавців України 2022 року – опитування DOU