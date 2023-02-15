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Експорт дизпального з китайських НПЗ в ЄС торік зріс у 9 разів

Експорт дизпального з китайських НПЗ в ЄС торік зріс у 9 разів

 

2022 року обсяги експорту дизельного пального до країн ЄС склали 1,713 млн тонн, що у 9 разів перевищує показник 2021 року (189 тис. тонн), про це свідчать дані Головного митного управління Китаю.

Зростання постачань дизпального з Піднебесної до Європи було пов'язано із введенням нафтопродуктового ембарго проти росії з 5 лютого 2023 року. Як свідчать дані китайської статистики, майже половину річного обсягу експорту до Європи було здійснено торік у листопаді й грудні.

Основними покупцями китайського дизелю минулого року були Бельгія, Нідерланди й Великобританія, країни, що мають найбільші потужності зі зберігання і перевалки нафтопродуктів у Європі.

Очікується, що протягом наступних місяців Китай продовжуватиме постачати великі обсяги дизпального на європейський континент. На початку року уряд Китаю збільшив квоту на експорт продуктів для нафтопереробних компаній. Уряд випустив 18,99 млн тонн квот, які покривають переважно експорт бензину, дизельного й авіаційного пального, що на 46% більше порівняно з 13 млн тонн, виділених роком раніше.

Інший великий азіатський виробник нафтопродуктів, Індія, також збільшив обсяги постачань дизпального в ЄС. За даними департаменту комерції Індії, торік у країни євроблоку було відвантажено 6,895 млн тонн продукту, це на 3% більше, ніж 2021 року.
За матеріалами: EnKorr
 

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