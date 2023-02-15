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МЕА вбачає ризик сильного дефіциту нафтопродуктів наприкінці 2023р.
12:37 15.02.2023 |
Попит на нафту, що випереджає пропозицію з боку НПЗ у другій половині 2023 року, може призвести до суттєвого дефіциту нафтопродуктів, повідомляється в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
За оцінкою МЕА, загальна продуктивність НПЗ у 2023 році зросте на 1,8 млн б/д, до 82,1 млн б/д. Це відбудеться за рахунок введення нових потужностей в країнах Атлантичного басейну та Близького Сходу.
Їх запуск дозволив би покрити світовий попит на нафтопродукти за поточного року навіть з урахуванням скорочення експорту з РФ, проте агентство враховує у своєму прогнозі зниження поставок нафти з боку ОПЕК+, що може призвести до зниження продуктивності НПЗ і дефіциту нафтопродуктів.
"Зростання споживання запасів нафти у третьому та четвертому кварталах 2023 року може чинити знижувальний тиск на рентабельність та активність нафтопереробки, призвівши до суттєвого дефіциту нафтопродуктів, особливо в останньому кварталі року", - наголошують у МЕА.
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