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АНАЛІТИКА

МЕА вбачає ризик сильного дефіциту нафтопродуктів наприкінці 2023р.

 

Попит на нафту, що випереджає пропозицію з боку НПЗ у другій половині 2023 року, може призвести до суттєвого дефіциту нафтопродуктів, повідомляється в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За оцінкою МЕА, загальна продуктивність НПЗ у 2023 році зросте на 1,8 млн б/д, до 82,1 млн б/д. Це відбудеться за рахунок введення нових потужностей в країнах Атлантичного басейну та Близького Сходу.

Їх запуск дозволив би покрити світовий попит на нафтопродукти за поточного року навіть з урахуванням скорочення експорту з РФ, проте агентство враховує у своєму прогнозі зниження поставок нафти з боку ОПЕК+, що може призвести до зниження продуктивності НПЗ і дефіциту нафтопродуктів.

"Зростання споживання запасів нафти у третьому та четвертому кварталах 2023 року може чинити знижувальний тиск на рентабельність та активність нафтопереробки, призвівши до суттєвого дефіциту нафтопродуктів, особливо в останньому кварталі року", - наголошують у МЕА.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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