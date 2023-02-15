Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МЕА підвищило оцінку зростання попиту на нафту в 2023 р. на 94 тис. б/д

 

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило на 94 тис. б/д прогноз зростання попиту на нафту в 2023 році, випливає із щомісячного звіту агентства.

Так, аналітики підвищили оцінку попиту у 2022 році порівняно з попереднім звітом на 107 тис. б/д - до 99,96 млн б/д, а прогноз на 2023 рік збільшено на 202 тис. б/д - до рекордних 101,92 млн б/д. Таким чином, у 2023 році МЕА очікує зростання попиту на нафту у світі на 1,96 млн б/д проти 1,87 млн б/д місяцем раніше.

Експерти агентства підвищили оцінку попиту на нафту в першому кварталі 2023 року - на 500 тис. б/д, до 100,1 млн б/д, у другому - на 300 тис. б/д, до 101,1 млн б/д, а також зберегли прогнози на третій та четвертий квартали - 102,9 млн б/д та 103,5 млн б/д відповідно.

МЕА зазначає, що зростання світового попиту на нафту прискорюється на тлі відмови Китаю від політики "нульового поширення" COVID-19, на країну прийде близько половини прогнозованого зростання попиту в поточному році.

Ще одним драйвером зростання споживання нафти є сплеск авіаперевезень, які зросли останніми тижнями. Агентство очікує, що в 2023 році споживання авіагасу зросте на 1,1 млн б/д, до 7,2 млн б/д, що становить близько 90% від рівня "докоподібного" 2019 року.

Світові комерційні запаси нафти в грудні знизилися на 69,8 млн. барелів. Запаси в країнах ОЕСР склали 2,767 млрд барелів, що на 95,7 млн барелів менше від середнього показника за п'ять років.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1229
  0,2176
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4009  0,04 0,11 40,0968  0,06 0,15
EUR 41,7894  0,02 0,05 42,7938  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес