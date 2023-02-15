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МЕА підвищило оцінку зростання попиту на нафту в 2023 р. на 94 тис. б/д
12:15 15.02.2023 |
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило на 94 тис. б/д прогноз зростання попиту на нафту в 2023 році, випливає із щомісячного звіту агентства.
Так, аналітики підвищили оцінку попиту у 2022 році порівняно з попереднім звітом на 107 тис. б/д - до 99,96 млн б/д, а прогноз на 2023 рік збільшено на 202 тис. б/д - до рекордних 101,92 млн б/д. Таким чином, у 2023 році МЕА очікує зростання попиту на нафту у світі на 1,96 млн б/д проти 1,87 млн б/д місяцем раніше.
Експерти агентства підвищили оцінку попиту на нафту в першому кварталі 2023 року - на 500 тис. б/д, до 100,1 млн б/д, у другому - на 300 тис. б/д, до 101,1 млн б/д, а також зберегли прогнози на третій та четвертий квартали - 102,9 млн б/д та 103,5 млн б/д відповідно.
МЕА зазначає, що зростання світового попиту на нафту прискорюється на тлі відмови Китаю від політики "нульового поширення" COVID-19, на країну прийде близько половини прогнозованого зростання попиту в поточному році.
Ще одним драйвером зростання споживання нафти є сплеск авіаперевезень, які зросли останніми тижнями. Агентство очікує, що в 2023 році споживання авіагасу зросте на 1,1 млн б/д, до 7,2 млн б/д, що становить близько 90% від рівня "докоподібного" 2019 року.
Світові комерційні запаси нафти в грудні знизилися на 69,8 млн. барелів. Запаси в країнах ОЕСР склали 2,767 млрд барелів, що на 95,7 млн барелів менше від середнього показника за п'ять років.
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