Ціни на нафту падають, оскільки запаси в США викликають побоювання з приводу попиту

Ціни на нафту продовжують втрачати, оскільки набагато більше, ніж очікувалося, зростання запасів сирої нафти в США та очікування подальшого підвищення процентних ставок викликали побоювання щодо перспективи зниження попиту на паливо та економічного спаду.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 72 центи, або 0,8%, до 84,86 долара за барель до 04:42 за Грінвічем, у той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 68 центів. або 0,9% до 78,38 долара.

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 10,5 млн барелів за тиждень, що закінчився 10 лютого, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти (API) у вівторок.

Збільшення було набагато більше, ніж зростання на 1,2 мільйона барелів, на яке чекали дев'ять аналітиків, опитаних Reuters, що потенційно вказує на падіння попиту на паливо.

Запаси бензину зросли приблизно на 846 000 барелів, а запаси дистилятів зросли приблизно на 1,7 млн барелів, згідно з джерелами, які побажали залишитися неназваними.

"Дані API чинять зростаючий тиск на ринок нафти, оскільки це буде восьмий тиждень зростання запасів... Млявий попит на ринку США продовжить знижувати ціни на нафту в найближчій перспективі", - кажуть аналітики Haitong Futures.

Офіційні урядові оцінки запасів мають бути представлені о 10:30 ранку за східним часом (03:30 за Грінвічем) у середу.

Тим часом представник Федеральної резервної системи заявив у вівторок, що центральному банку США необхідно буде продовжувати поступово підвищувати відсоткові ставки, щоб перевершити інфляцію після того, як дані показали, що споживчі ціни в США в січні прискорилися.

«Тепер ми очікуємо, що FOMC (Федеральний комітет з відкритих ринків) продовжить посилення на другий квартал і очікуємо на підвищення ставок на 25 б.п. (базових пунктів) підвищення ставки на травневому та червневому засіданнях FOMC на додаток до березневого підвищення, на яке ми вже очікували», - заявили аналітики банку ANZ.

Також тиск на ціни на нафту чинить заява Міністерства енергетики США (DOE) цього тижня про те, що воно продасть 26 мільйонів барелів нафти з національного стратегічного резерву, який вже знаходиться на найнижчому рівні приблизно за чотири десятиліття.

Ціни отримали деяку підтримку з боку Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), яка підвищила свій прогноз зростання світового попиту на нафту у 2023 році у своєму першому за кілька місяців перегляді у бік підвищення у зв'язку з поновленням роботи Китаю та урізала прогнози поставок для основних виробників , що не входять до ОПЕК, що вказує на посилення ринку.

Світовий попит на нафту зросте цього року на 2,32 млн. барелів на добу, або на 2,3%, заявила ОПЕК, підвищивши прогноз з лютого на 100 000 барелів на добу.