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АНАЛІТИКА

У січні в Україну було ввезено рекордний обсяг автомобільного бензину

 

У січні обсяги імпорту автомобільного бензину в Україну перевищили 200 тис. тонн, майже третину продукту було відвантажено з Румунії, свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Минулого місяця українські імпортери розмитнили 202,6 тис. тонн бензину, що є найбільшим показником за останні кілька років. Постачання зростають другий місяць поспіль через наміри компаній створити запаси перед введенням ембарго на постачання російських нафтопродуктів до Європи. На обсяги закупівель також вплинуло збільшення споживання бензинів власниками генераторів.

Найбільшим напрямком постачань бензину в Україну минулого місяця була Румунія. У січні румунські компанії відвантажили до нашої країни 63,4 тис. тонн продукту. Більш ніж 40% постачань із цього напрямку склала продукція нафтопереробних заводів OMV Petrom і Rompetrol.

Іншими крупними постачальниками бензину були Польща, Литва й Греція. Ці три країни відвантажили разом 81,6 тис. тонн продукту.
За матеріалами: EnKorr
 

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