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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту падають через публікацію даних про запаси сирої нафти в США та інфляційний тиск

 

Ціни на нафту впали у вівторок після того, як уряд США заявив, що випустить більше сирої нафти зі свого стратегічного нафтового резерву, тоді як трейдери чекають на дані інфляції в США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 80 центів, або 0,9%, до 85,81 долара за барель до 10:03 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту впали на 1,05 долара, або 1,3% до 79,09 долара за барель. Обидва еталони знаходяться на шляху до найбільшого денного відсоткового падіння з 3 лютого.

Міністерство енергетики США (DOE) заявило, що продасть 26 мільйонів барелів нафти з SPR, що вже знаходиться на найнижчому рівні з 1983 року.

Міністерство енергетики розглядало можливість скасування продажу у 2023 фінансовому році після того, як адміністрація президента США Джо Байдена минулого року продала рекордні 180 мільйонів барелів із резерву. Але це вимагає від Конгресу дій зі зміни мандата.

Побоювання з приводу пропозиції також зменшилися після того, як Управління енергетичної інформації заявило, що очікує рекордного виробництва у березні із семи найбільших сланцевих басейнів США.

З іншого боку, експорт сирої нафти відновився у ключовому турецькому порту після руйнівного землетрусу, який вразив регіон.

Щомісячні звіти Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) очікуються пізніше у вівторок, а від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) - у середу.

Трейдери також шукатимуть підказки у важливих даних індексу споживчих цін США (CPI) за січень, опублікованих у вівторок. Щомісячні споживчі ціни у США зросли за попередні два місяці.

Опитування Reuters показало, що більшість економістів очікують, що Федеральна резервна система США підвищить відсоткові ставки ще як мінімум удвічі протягом найближчих місяців. Вища інфляція та подальше підвищення ставок можуть вплинути на ризикові активи, такі як нафта.

"Майбутнє цунамі даних сильно вплине на безпосередній апетит до ризику, але ширша думка не змінилася: інфляція зрештою буде переможена", - сказав аналітик PVM Тамаш Варга.

«Друга половина року має принести із собою напружений нафтовий баланс, чому значною мірою сприяє пожвавленню зростання в Китаї».
За матеріалами: investing.com
 

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