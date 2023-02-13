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АНАЛІТИКА

Україна вперше імпортувала дизпаливо із США

 

На початку лютого в Україну надійшла партія дизельного пального виробництва США. Це перший в історії українського ринку випадок імпорту американських нафтопродуктів.

Як повідомили enkorr у компанії «Укрпалетсистем» (UPG), яка імпортувала вказану партію, виробником нафтопродуктів виступила Marathon Petroleum Company.

«Танкер дедвейтом 100 тис. т було прийнято у порту Гамбурга, звідки ми забираємо продукт меншими танкерами по 30 тис. т і веземо на наш термінал у Польщі. Ця перша партія вже почала надходити в Україну», - розповіли в UPG.

У компанії не розкривають комерційні деталі, але зауважили, що досвід перших постачань вказує на перспективність продовження цієї роботи.

«Зараз у Європі дуже гарна кон'юнктура, великі запаси, є тенденція до зниження цін. Але ми намагатимемось збільшувати постачання саме американського продукту через логістичні зручності роботи з цими партіями й вигідне ціноутворення», - заявили в компанії. Там додали, що американський дизель уже надійшов на заправні станції UPG.

«На моїй пам'яті це перший в історії випадок надходження до нас американських нафтопродуктів. Це дуже символічна подія, адже вона показує, як трансформується ринок України і Європи внаслідок антиросійських санкцій. Це краща ілюстрація руйнації міфів про нереальність життя без російських нафтопродуктів», - коментує Сергій Куюн, директор Консалтингової групи «А-95».

Група компаній UPG оперує мережею заправних станцій, яка наразі налічує 81 одиницю. За результатами 2022 року UPG стала другим за обсягом імпортером дизельного пального, а протягом останніх років є одним із найбільших гуртових продавців дизпального. Наприкінці 2022 року група заявила про придбання активів польської компанії Baltchem SA Zakłady Chemicze, яка володіє двома морськими терміналами в Республіці Польща для перевалки і зберігання нафтопродуктів.
За матеріалами: EnKorr
 

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