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Автогаз обвалився в ціні на 2,3% до 24,97 гривні за літр
12:13 13.02.2023 |
У понеділок, 13 лютого, порівняно із п'ятницею, 10 лютого, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 2,3% до 24,97 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 48,82 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на 52,00 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 48,82 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 52,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 2,3% із 25,55 гривні за літр до 24,97 гривні за літр.
Ціни на заправках 13 лютого, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
48,49
|
49,99
|
23,99
|
Окко
|
48,99
|
53,00
|
25,49
|
WOG
|
48,99
|
53,00
|
25,43
|
Середнє значення
|
48,82
|
52,00
|
24,97
|
|
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