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Доходи світової нафтогазової промисловості торік зросли до рекордних $4 трильйонів - МЕА
11:56 13.02.2023 |
Доходи світової нафтогазової промисловості минулого року зросли до майже $4 трильйонів sз нещодавнього середнього річного показника в $1,5 трильйона.
Про це повідомив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль у Твіттері, передає Укрінформ.
«У 2022 році доходи світової нафтогазової промисловості підскочили майже до $4 трильйонів, що є величезним зростанням порівняно з нещодавнім середнім показником у $1,5 трильйона», - написав Біроль.
На його думку, враховуючи такі прибутки, сектор має унікальну можливість інвестувати значну частину отриманих коштів у перехід на чисту енергію, особливо у країнах з економіками, що розвивається.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого року міністр енергетики Герман Галущенко і виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль підписали програму співпраці між Україною та Агентством на наступні два роки.
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