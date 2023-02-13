Доходи світової нафтогазової промисловості торік зросли до рекордних $4 трильйонів - МЕА

Доходи світової нафтогазової промисловості минулого року зросли до майже $4 трильйонів sз нещодавнього середнього річного показника в $1,5 трильйона.

Про це повідомив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль у Твіттері, передає Укрінформ.

«У 2022 році доходи світової нафтогазової промисловості підскочили майже до $4 трильйонів, що є величезним зростанням порівняно з нещодавнім середнім показником у $1,5 трильйона», - написав Біроль.

На його думку, враховуючи такі прибутки, сектор має унікальну можливість інвестувати значну частину отриманих коштів у перехід на чисту енергію, особливо у країнах з економіками, що розвивається.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого року міністр енергетики Герман Галущенко і виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль підписали програму співпраці між Україною та Агентством на наступні два роки.