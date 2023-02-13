Ціни на пальне в гурті продовжують знижуватись

Тиждень (3-10 лютого) в гурті завершився черговим зниженням цін на дизельне пальне на 1,5 грн/л, при цьому бензинові партії А-95 за цей же період просіли лише на 0,25 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Станом на 10 лютого дизпальне знизилось до 41,5 грн/л, а в середньому з понеділка по п'ятницю ціна на ДП щодня знижувалася на 0,25 грн/л. При цьому торговельний діапазон на цей ресурс порівняно з 3 лютого просів на 1,5-2,5 грн/л, до 37,5-44 грн/л.

Мінімальні ціни на ДП зафіксовано в південному регіоні - 37,5-42 грн/л, а порівняно з позаминулою п'ятницею середня вартість тут знизилася на 2,5 грн/л, до 38,5 грн/л. У західному регіоні дизпальне можна було придбати за 38,5-43 грн/л, середня ціна тут просіла також на 2,5 грн/л, до 40,5 грн/л.

У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень скинули по 1,5 грн/л (41-44 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 42,5 і 43 грн/л відповідно. Водночас збільшилася й кількість пропозицій на дизпальне в східному регіоні країни, станом на п'ятницю придбати цей ресурс тут можна було в середньому за 44 грн/л.

Гуртові партії бензинів пропонувалися в ринок у межах 37,5-42 грн/л, а порівняно з минулою п'ятницею торговельний коридор просів на 0,5-1 грн/л. Найнижчі ціни на «п'ятірку» озвучували в південному й західному регіонах країни - 37,5-40 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 39-42 грн/л. Вартість бензину А-92 за тиждень не змінилась і тримається на рівні 39,00 грн/л.

«На півдні ціна кожного дня мінусує 0,5-1 грн/л, там законтрактовано й очікує на злиття багато суден (танкерів) - демередж дорого коштує. Тому трейдери знижують ціну, аби якомога швидше продати пальне», - коментує ситуацію гуртовий трейдер.

Він також зазначив, що слідом за зниженням вартості ДП на півдні країни, оператори опускають цінники й у західному регіоні країни. Наразі мінімальна вартість дизпального тут перебуває на рівні 38,5-39 грн/л, при цьому собівартість нових постачань через західний кордон на сьогодні - 38 грн/л.

