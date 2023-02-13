Нафта падає через занепокоєння щодо попиту, оскільки ФРС наближає вирішальний момент

Ціни на нафту знизилися в понеділок після зростання на 2% на попередній сесії, оскільки інвестори зосередилися на короткострокових побоюваннях щодо попиту, пов'язаних з важливими даними щодо інфляції в США і технічним обслуговуванням нафтопереробних заводів в Азії та США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 74 центи, або 0,9%, до 85,65 долара за барель до 04:00 за Гринвічем після зростання на 2,2% у п'ятницю. Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася по 78,99 долара за барель, знизившись на 73 центи, або 0,9% після зростання на 2,1% на попередній сесії.

"Ціни на сиру нафту знижуються, тому що трейдери очікують потенційного послаблення прогнозу попиту на сиру нафту, оскільки основний звіт про інфляцію може змусити ФРС набагато агресивніше посилити політику", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик OANDA, маючи на увазі дані щодо споживачої інфляції у США, які мають бути опубліковані у лютому. 14.

«Цей тиждень може стати вирішальним моментом у тому, наскільки серйозно вплине рецесія цін на Волл-стріт».

Федеральна резервна система США підвищує процентні ставки, щоб приборкати інфляцію, що викликає побоювання, що цей крок уповільнить економічну активність та попит на нафту.

Крім того, відновлення експорту азербайджанської нафти в неділю на турецькому терміналі в Джейхані також зняло побоювання щодо постачання, заявила аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Термінал було пошкоджено внаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії минулого тижня. Це місце зберігання та наливу трубопроводів, якими йде нафта з Азербайджану та Іраку.

Ціни на нафту зросли в п'ятницю після того, як Росія, третій за величиною виробник нафти у світі, заявила, що скоротить видобуток сирої нафти в березні на 500 000 барелів на добу, або приблизно на 5% видобутку у відповідь на західні обмеження на її експорт, які були запроваджені у зв'язку з війною в Україні.

Щотижня контракти на нафту марки Brent і WTI зросли більш ніж на 8% минулого тижня завдяки оптимізму щодо відновлення попиту в Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти та другому споживачі нафти, після того, як у грудні були скасовані обмеження, запроваджені через COVID.

Відновлення попиту на нафту в Китаї стримує експорт бензину в лютому, хоча його нафтопереробні заводи підтримують відвантаження дизельного палива на рівні понад 2 млн. тонн.

Стефано Грассо, старший портфельний менеджер 8VantEdge у Сінгапурі, сказав, що скорочення на 500 000 барелів на добу поверне Росію у відповідність до її квоти ОПЕК+, оскільки Москва нині надмірно експортує.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їхні союзники, включаючи Росію, групу, відому як ОПЕК+, у жовтні погодилися скоротити видобуток на 2 млн барелів на добу, що становить близько 2% світового попиту.

Ціни на нафту можуть відновити зростання до 100 доларів за барель наприкінці цього року на тлі відновлення попиту в Китаї та обмеженого зростання пропозиції через відсутність інвестицій, повідомили представники країн ОПЕК.