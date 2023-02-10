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АНАЛІТИКА

За тиждень пальне здешевшало у більшості мереж АЗС

 

За тиждень (3-10 лютого) середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 0,71 грн/л і склала 47,96 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 57 коп./л — до 50,01 грн/л, а дизельне пальне – на 88 коп./л, до 51,65 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здешевшали на 1 грн/л: бензин А-95 — до 48,99 грн/л, А-95+ — до 51 грн/л, ДП — до 53,00 грн/л. AMIC зменшила вартість пального також на 1 грн/л: А-95 — до 48,49 грн/л, ДП — до 52,49 грн/л.

Найнижчі ціни наразі на станціях державної мережі «Укрнафти». Там усі види пального здешевшали на 1 грн/л: бензин А-95 — до 45,50 грн/л, А-95+ — до 47,50 грн/л, ДП — до 49,50 грн/л.

У мережі KLO «п'ятірка плюс» і ДП здешевшали на 1 грн/л, до 49,99 грн/л, стандартна «п'ятірка» – на 50 коп./л, до 48,49 грн/л. Такі мережі, як Shell і UPG знизили ціну всіх видів палива в середньому на 0,5-1 грн/л.

На 1 гривню також пальне здешевшало і у регіональних операторів. Серед них — Neftek, «Автотранс», BVS й інші. Пальне також здешевшало в мережах «Укр-Петроль», ZOG, Ovis, Motto, VST і «Кворум» (див. табл.).

Нагадаємо, протягом січня середні роздрібні ціни на пальне на українських АЗС зменшилися на 2,5-3,1 грн/л. Серед причин — скорочення споживання пального і безпрецедентний рівень постачання й запасів з початку війни.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 по 10 лютого 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

48,99

-1,00

51,00

-1,00

53,00

-1,00

WOG

48,99

-1,00

51,00

-1,00

53,00

-1,00

Авіас

50,00

0,00

50,50

0,00

52,00

0,00

Укрнафта

45,50

-1,00

47,50

-1,00

49,50

-1,00

AMIC

48,49

-1,00

    

52,40

-1,09

Shell

48,40

-0,50

50,99

-1,00

52,49

-1,00

SOCAR

51,99

0,00

52,99

0,00

54,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

48,95

1,25

51,63

-1,18

KLO

48,49

-0,50

49,99

-1,00

49,99

-1,00

U.GO

48,24

-0,14

49,95

0,00

51,53

-0,29

Автотранс

47,98

-1,00

    

51,98

-1,00

UPG

46,30

-1,00

48,30

-1,00

49,80

-1,00

BVS

47,99

-1,00

49,99

-1,00

51,99

-1,00

Chipo

46,25

-0,93

    

50,45

-0,58

Авантаж 7

46,50

0,00

    

50,00

0,00

VST

47,90

0,00

    

48,90

-1,00

Укр-Петроль

45,50

-0,50

    

49,50

-0,50

VostokGaz

46,39

0,50

    

49,89

-0,10

Рур груп

46,99

0,00

    

51,99

-2,00

Mango

45,99

-1,00

    

50,66

-0,83

Ovis

46,49

-2,50

49,99

-1,00

51,49

-1,50

Катрал

    

46,99

-1,88

49,79

-1,12

Luxwen

47,29

-0,50

48,29

-0,50

51,79

-1,00

ZOG

47,00

-1,00

    

50,50

-2,00

Олас

46,00

0,00

    

49,90

-0,60

Neftek

49,00

-1,00

52,00

-1,00

53,00

-1,00

Motto

45,48

-1,50

47,98

-1,00

49,48

-3,50

Середня ціна в Україні

47,96

-0,71

50,01

-0,57

51,65

-0,88
За матеріалами: EnKorr
 

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