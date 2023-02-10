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За тиждень пальне здешевшало у більшості мереж АЗС
16:50 10.02.2023 |
За тиждень (3-10 лютого) середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 0,71 грн/л і склала 47,96 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 57 коп./л — до 50,01 грн/л, а дизельне пальне – на 88 коп./л, до 51,65 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здешевшали на 1 грн/л: бензин А-95 — до 48,99 грн/л, А-95+ — до 51 грн/л, ДП — до 53,00 грн/л. AMIC зменшила вартість пального також на 1 грн/л: А-95 — до 48,49 грн/л, ДП — до 52,49 грн/л.
Найнижчі ціни наразі на станціях державної мережі «Укрнафти». Там усі види пального здешевшали на 1 грн/л: бензин А-95 — до 45,50 грн/л, А-95+ — до 47,50 грн/л, ДП — до 49,50 грн/л.
У мережі KLO «п'ятірка плюс» і ДП здешевшали на 1 грн/л, до 49,99 грн/л, стандартна «п'ятірка» – на 50 коп./л, до 48,49 грн/л. Такі мережі, як Shell і UPG знизили ціну всіх видів палива в середньому на 0,5-1 грн/л.
На 1 гривню також пальне здешевшало і у регіональних операторів. Серед них — Neftek, «Автотранс», BVS й інші. Пальне також здешевшало в мережах «Укр-Петроль», ZOG, Ovis, Motto, VST і «Кворум» (див. табл.).
Нагадаємо, протягом січня середні роздрібні ціни на пальне на українських АЗС зменшилися на 2,5-3,1 грн/л. Серед причин — скорочення споживання пального і безпрецедентний рівень постачання й запасів з початку війни.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 по 10 лютого 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
48,99
|
-1,00
|
51,00
|
-1,00
|
53,00
|
-1,00
|
WOG
|
48,99
|
-1,00
|
51,00
|
-1,00
|
53,00
|
-1,00
|
Авіас
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
45,50
|
-1,00
|
47,50
|
-1,00
|
49,50
|
-1,00
|
AMIC
|
48,49
|
-1,00
|
52,40
|
-1,09
|
Shell
|
48,40
|
-0,50
|
50,99
|
-1,00
|
52,49
|
-1,00
|
SOCAR
|
51,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
48,95
|
1,25
|
51,63
|
-1,18
|
KLO
|
48,49
|
-0,50
|
49,99
|
-1,00
|
49,99
|
-1,00
|
U.GO
|
48,24
|
-0,14
|
49,95
|
0,00
|
51,53
|
-0,29
|
Автотранс
|
47,98
|
-1,00
|
51,98
|
-1,00
|
UPG
|
46,30
|
-1,00
|
48,30
|
-1,00
|
49,80
|
-1,00
|
BVS
|
47,99
|
-1,00
|
49,99
|
-1,00
|
51,99
|
-1,00
|
Chipo
|
46,25
|
-0,93
|
50,45
|
-0,58
|
Авантаж 7
|
46,50
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
VST
|
47,90
|
0,00
|
48,90
|
-1,00
|
Укр-Петроль
|
45,50
|
-0,50
|
49,50
|
-0,50
|
VostokGaz
|
46,39
|
0,50
|
49,89
|
-0,10
|
Рур груп
|
46,99
|
0,00
|
51,99
|
-2,00
|
Mango
|
45,99
|
-1,00
|
50,66
|
-0,83
|
Ovis
|
46,49
|
-2,50
|
49,99
|
-1,00
|
51,49
|
-1,50
|
Катрал
|
46,99
|
-1,88
|
49,79
|
-1,12
|
Luxwen
|
47,29
|
-0,50
|
48,29
|
-0,50
|
51,79
|
-1,00
|
ZOG
|
47,00
|
-1,00
|
50,50
|
-2,00
|
Олас
|
46,00
|
0,00
|
49,90
|
-0,60
|
Neftek
|
49,00
|
-1,00
|
52,00
|
-1,00
|
53,00
|
-1,00
|
Motto
|
45,48
|
-1,50
|
47,98
|
-1,00
|
49,48
|
-3,50
|
Середня ціна в Україні
|
47,96
|
-0,71
|
50,01
|
-0,57
|
51,65
|
-0,88
|
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