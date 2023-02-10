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АНАЛІТИКА

Автогаз на АЗС продовжує дешевшати

 

Середня ціна на скраплений газ із 8 по 9 лютого у мережах АЗС зменшилась ще на 0,22 грн/л — до 25,78 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Так, на станціях WOG і Ovis автогаз здешевшав на 0,52 грн/л і 0, 50 грн/л – до 26,10 грн/л і 25,99 грн/л відповідно.

AMIC, Motto також опустили ціну на 50 коп./л, «Авіас» знизила ціну на 11 коп./л.

Найдорожче на сьогодні – 26,44 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі U.GO, у якій ціна на автогаз зменшилася з учорашнього дня на 7 коп./л, найдешевше – 22,45 грн/л – у мережі «Авантаж 7», де автогаз за добу здешевшав ще на 50 коп./л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 8 по 9 лютого, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

U.GO

26,44

-0,07

ОККО

26,16

0,00

WOG

26,10

-0,52

Ovis

25,99

-0,50

Neftek

25,99

0,00

BVS

25,99

0,00

SOCAR

25,99

0,00

Автотранс

25,98

0,00

VST

25,50

0,00

Авіас

25,41

-0,11

Mango

25,30

-0,23

Катрал

24,97

-0,60

Укрнафта

24,95

0,00

Олас

24,90

-1,00

БРСМ-Нафта

24,89

-0,31

VostokGaz

24,89

-0,50

UPG

24,83

-0,46

Luxwen

24,79

0,00

Shell

24,75

-0,60

Chipo

24,70

-0,35

KLO

24,59

-0,30

AMIC

24,49

-0,50

Motto

24,48

-0,50

Авантаж 7

22,45

-0,50

Середня ціна в Україні

25,56

-0,22
За матеріалами: EnKorr
 

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