Автогаз на АЗС продовжує дешевшати

Середня ціна на скраплений газ із 8 по 9 лютого у мережах АЗС зменшилась ще на 0,22 грн/л — до 25,78 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Так, на станціях WOG і Ovis автогаз здешевшав на 0,52 грн/л і 0, 50 грн/л – до 26,10 грн/л і 25,99 грн/л відповідно.

AMIC, Motto також опустили ціну на 50 коп./л, «Авіас» знизила ціну на 11 коп./л.

Найдорожче на сьогодні – 26,44 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі U.GO, у якій ціна на автогаз зменшилася з учорашнього дня на 7 коп./л, найдешевше – 22,45 грн/л – у мережі «Авантаж 7», де автогаз за добу здешевшав ще на 50 коп./л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 8 по 9 лютого, грн/л