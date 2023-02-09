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Автогаз на АЗС продовжує дешевшати
15:22 09.02.2023 |
Середня ціна на скраплений газ із 8 по 9 лютого у мережах АЗС зменшилась ще на 0,22 грн/л — до 25,78 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Так, на станціях WOG і Ovis автогаз здешевшав на 0,52 грн/л і 0, 50 грн/л – до 26,10 грн/л і 25,99 грн/л відповідно.
AMIC, Motto також олпустили ціну на 50 коп./, «Авіас» знизила ціну на 11 коп./л.
Найдорожче на сьогодні – 26,44 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі U.GO, у якій ціна на автогаз зменшилася з учорашнього дня на 7 коп./л, найдешевше – 22,45 грн/л – у мережі «Авантаж 7», де автогаз за добу здешевшав на 50 коп./л.
Зміна роздрібних цін на АЗС із 8 по 9 лютого, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
U.GO
|
26,44
|
-0,07
|
ОККО
|
26,16
|
0,00
|
WOG
|
26,10
|
-0,52
|
Ovis
|
25,99
|
-0,50
|
Neftek
|
25,99
|
0,00
|
BVS
|
25,99
|
0,00
|
SOCAR
|
25,99
|
0,00
|
Автотранс
|
25,98
|
0,00
|
VST
|
25,50
|
0,00
|
Авіас
|
25,41
|
-0,11
|
Mango
|
25,30
|
-0,23
|
Катрал
|
24,97
|
-0,60
|
Укрнафта
|
24,95
|
0,00
|
Олас
|
24,90
|
-1,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,89
|
-0,31
|
VostokGaz
|
24,89
|
-0,50
|
UPG
|
24,83
|
-0,46
|
Luxwen
|
24,79
|
0,00
|
Shell
|
24,75
|
-0,60
|
Chipo
|
24,70
|
-0,35
|
KLO
|
24,59
|
-0,30
|
AMIC
|
24,49
|
-0,50
|
Motto
|
24,48
|
-0,50
|
Авантаж 7
|
22,45
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
25,56
|
-0,22
|
|
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