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Ціни на нафту стабільні після збільшення запасів у США
12:50 09.02.2023 |
Ціни на нафту були стабільними в четвер, оскільки оптимізм щодо відновлення попиту в Китаї був затьмарений найвищими за останні місяці запасами нафти в США та ознаками того, що Федеральна резервна система США може продовжувати підвищувати процентні ставки.
Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 30 центів до 85,39 доларів за барель до 08:56 за Гринвічем, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) підвищилися на 26 центів до 78,73 доларів за барель. Обидва бенчмарки цього тижня зросли приблизно на 7%.
«Невпинне зростання комерційних запасів у США та потенційно закріплена інфляція обмежують будь-який негайний потенціал зростання», - сказав аналітик PVM Тамас Варга.
Він сказав, що відновлення попиту в Китаї та падіння інфляції будуть підтримувати ціни на нафту в другій половині року.
Запаси сирої нафти в Сполучених Штатах зросли минулого тижня до найвищого рівня з червня 2021 року завдяки зростанню видобутку, повідомило Управління енергетичної інформації.
Минулого тижня також зросли запаси бензину та дистилятів у США.
Представники Федеральної резервної системи США заявили, що очікується подальше підвищення процентних ставок, оскільки банк докладає зусиль для охолодження інфляції, посилаючи негативні сигнали щодо таких ризикових активів, як нафта та акції.
Але перспектива посилення попиту з боку Китаю трохи підтримала ціни на нафту, оскільки другий за величиною споживач нафти у світі припинив більш ніж трирічну сувору політику нульового поширення COVID-19.
«Ми очікуємо, що споживання нафти в Китаї цього року зросте приблизно на 1,0 мільйон барелів на день, причому значне зростання спостерігатиметься вже наприкінці першого кварталу», - пишуть аналітики банку ANZ у записці.
«Загалом це має підвищити світовий попит на 2,1 мільйона барелів на день у 2023 році».
BP Azerbaijan оголосила форс-мажор для поставок азербайджанської сирої нафти з турецького порту Джейхан 7 лютого після потужного землетрусу, який стався в Туреччині та Сирії вранці в понеділок.
Контракт на навантаження Brent на передній місяць виріс до премії в 3 долари за барель порівняно з контрактами, укладеними на шість місяців. Така ринкова структура називається беквордацією, що вказує на те, що трейдери бачать обмежену поточну пропозицію.
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