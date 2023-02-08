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АНАЛІТИКА

АРМА передало в управління арештований танкер

 

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало договір управління арештованим судном «Nika spirit». Повідомлення про це оприлюднено на офіційному сайті АРМА.

Згідно з повідомленням, документ підписано з переможцем конкурсного відбору на управління активом - ПрАТ «Київський річковий порт». Відповідно до умов договору, компанія управлятиме транспортним засобом до 2026 року.

«Київпорт» - профільне підприємство з великим досвідом управління водними суднами. Компанія надає послуги з перевалки і зберігання вантажів, з оренди приміщень і територій, розмитнення вантажів, а також портофлот, транспортно-експедиторські послуги, судноремонт тощо.

Нагадаємо, торік АРМА передало в управління українським підприємствам 10 арештованих морських суден, які, за даними з відкритих джерел, належать російським компаніям.
За матеріалами: EnKorr
 

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