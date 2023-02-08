Міненерго США спрогнозувало зростання нафтовидобутку на 2023 рік

Виробництво нафти у США 2023 року може зрости, а попит при цьому залишиться без змін. Такі прогнози містяться в опублікованому у вівторок щомісячному звіті Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США, присвяченому короткостроковим перспективам ринку енергоносіїв.

Згідно з прогнозом відомства, виробництво нафти в США цього року може зрости на 590 тис. барелів на день (б/д), до 12,49 млн б/д, а наступного року видобуток може збільшитися на 160 тис. б/д, до 12,65 млн б/д.

Прогнози вказують на уповільнення темпів зростання видобутку нафти в США, пов'язане зі зростаючими витратами і скороченням запасів. Крім того, виробники перебувають під тиском з боку інвесторів, які закликають їх зменшити витрати.

Споживання нафти та інших рідких вуглеводнів цього року може залишитися без змін, на рівні 20,3 млн б/д, очікують в EIA. У відомстві також прогнозують, що економіка США може не дуже скоротитися за перших шість місяців року.

Попит у Китаї, як вважають в EIA, може зрости на 700 тис. б/д цього року і на 400 тис. б/д наступного. Влада Китаю відмовляється від політики нульової терпимості до коронавірусу.

У EIA також очікують, що виробництво нафти й інших рідких вуглеводнів у росії цього року скоротиться приблизно на 1 млн б/д, до 9,9 млн б/д. Ця оцінка на 400 тис. б/д перевищує січневий прогноз, оскільки обсяги експорту нафти й нафтопродуктів з рф виявилися вищими, ніж очікувалося раніше.

Ціни на нафту Brent у другій половині року можуть знизитися приблизно до $82 за барель проти $85 за барель у першій половині року, оскільки світова пропозиція може обігнати попит, що призведе до збільшення запасів, йдеться у звіті відомства.

