Ціна нафти стабільна через втрати долара, трейдери очікують додаткових даних про запаси

Ціни на нафту майже не змінилися в середу на тлі задкуючого долара, та чатуючих інвесторів на додаткові дані про запаси, щоб дізнатися більше про тенденції попиту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на один цент до 83,70 доларів за барель на 04:05 за Гринвічем після зростання на 3,3% на попередній сесії.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 15 центів до $77,29 після стрибка на 4,1% на попередній сесії.

Очікується, що нафтові бенчмарки збережуть підтримку після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл висловився менш агресивно щодо процентних ставок, ніж очікували ринки, а останні дані показали, що запаси нафти в США впали, незважаючи на попередні очікування зростання.

«Поліпшення ризикових настроїв після коментарів голови ФРС Джерома Пауелла разом із ослабленням долара США, схоже, сприяють деякому зростанню цін на нафту після того, як ми спостерігали слабкі показники з кінця січня», - сказав ринковий аналітик IG Yeap. Джун Жун.

«Застереження полягає в тому, що нічна реакція на зниження курсу долара США була більш зваженою, ніж раніше», - сказав Йіп, додавши, що будь-яке продовження відновлення курсу долара все ще може стати зустрічним вітром для цін на нафту.

Індекс долара трохи знизився в середу, збільшивши втрати після коментарів Пауелл у вівторок, зробивши нафту дешевшою для тих, хто володіє іншими валютами.

З менш агресивним підвищенням процентних ставок у Сполучених Штатах ринок сподівається, що найбільша економіка світу та споживач нафти зможуть уникнути різкого уповільнення економічної активності чи навіть рецесії та уникнути падіння попиту на нафту.

«Я думаю, що ми перебуваємо на досить збалансованому ринку», - сказав старший економіст Westpac Джастін Смірк.

«Якщо ми матимемо більше, ніж очікувалося, зростання в країнах, що розвиваються, ціни (на нафту) будуть міцнішими, і ОПЕК доведеться збільшити видобуток. Це не наша основна точка зору. Ми не бачимо великого сплеску попиту», - сказав він.

Згідно з ринковими джерелами, щотижневі дані про запаси промислової групи Американського інституту нафти підтримують ринок, показуючи, що запаси сирої нафти впали приблизно на 2,2 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 3 лютого.

Це перевершило очікування дев'яти аналітиків, опитаних Reuters, які оцінили запаси сирої нафти на 2,5 мільйона барелів.

Проте запаси бензину та дистилятів зросли більше, ніж очікувалося: запаси бензину зросли приблизно на 5,3 мільйона барелів, а запаси дистилятів, які включають дизельне паливо та мазут, зросли приблизно на 1,1 мільйона барелів.

Ринок буде дивитися, чи підтвердять дані Управління енергетичної інформації США, опубліковані о 15:30 GMT, зниження запасів нафти.