Середні ціни на всі види пального знизилися

У вівторок, 7 лютого, порівняно із понеділком, 6 лютого, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, бензин марки "Євро-95" та дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 0,3-2,4% до 25,95-52,00 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 знизилися на 0,3% із 48,99 гривні за літр до 48,82 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,6% із 52,33 гривні за літр до 52,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 2,4% із 26,59 гривні за літр до 25,95 гривні за літр.





Ціни на заправках 7 лютого, гривні/літр: