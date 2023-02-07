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Середні ціни на всі види пального знизилися
13:15 07.02.2023 |
У вівторок, 7 лютого, порівняно із понеділком, 6 лютого, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, бензин марки "Євро-95" та дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 0,3-2,4% до 25,95-52,00 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 знизилися на 0,3% із 48,99 гривні за літр до 48,82 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,6% із 52,33 гривні за літр до 52,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 2,4% із 26,59 гривні за літр до 25,95 гривні за літр.
Ціни на заправках 7 лютого, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
48,49
|
49,99
|
24,89
|
Окко
|
48,99
|
53,00
|
26,49
|
WOG
|
48,99
|
53,00
|
26,46
|
Середнє значення
|
48,82
|
52,00
|
25,95
|
|
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