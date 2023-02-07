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АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає на тлі прогнозів щодо Китаю та побоювань стосовно пропозиції після землетрусу в Туреччині

 

Ціни на нафту зростають другу сесію поспіль у вівторок на тлі оптимізму щодо відновлення попиту в Китаї та побоювань стосовно браку пропозиції після закриття великого експортного терміналу після землетрусу в Туреччині.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,74 долара, або 2,15%, до 82,73 долара за барель до 08:04 за Грінвічем, у той час як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 1,70 долара, або 2,29%, до 75,81 долара за барель.

"Ціни на сиру нафту зростають у зв'язку з очікуваннями, що відновлення Китаю продовжиться, а також через перебої з поставками через землетрус, який зруйнував Туреччину", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує, що половина зростання світового попиту на нафту цього року припадатиме на Китай, заявив голова агентства в неділю, додавши, що попит на авіагас зростає.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, вперше за шість місяців підвищила ціни на свою флагманську нафту для азіатських покупців на тлі очікувань відновлення попиту, особливо Китаю.

Операції на турецькому експортному терміналі нафти потужністю 1 млн. барелів на добу в Джейхані було зупинено після сильного землетрусу в регіоні. Термінал БТД, через який азербайджанська нафта експортується на міжнародні ринки, буде закрито 6-8 лютого.

Деніел Хайнс, старший стратег із сировинних товарів у банку ANZ у Сіднеї, також вказав на зупинку 535 000 барелів на добу частини Фази 1 нафтового родовища Йохан Свердруп у норвезькому районі Північного моря як на основний фактор зростання цін.

За словами аналітиків, ринки нафти стежитимуть за виступом глави Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла у середу. Підвищення відсоткових ставок зазвичай зміцнює долар, що може зробити нафту дорожчою для покупців поза США.

"Відновлення цін на нафту більше схоже на обережний рух напередодні виступу ФРС Пауелла завтра, коли голова ФРС може дати більше підказок про майбутній шлях підвищення ставки", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.
За матеріалами: investing.com
 

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