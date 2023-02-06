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АНАЛІТИКА

Ціни на автогаз на АЗС продовжили падіння

 

Ціни на автогаз за останні вихідні ще зменшились: середня ціна на нього із 3 по 6 лютого на автозаправних станціях просіла ще на 18 коп. — до 26,22 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, діапазон цін коливається у межах 23,45–27,49 грн/л. На станціях преміум-сегменту автогаз здешевшав на 2-43 коп./л. На станціях ОККО – до 27,13 грн/л, на WOG – до 27,10 грн/л.

«Кворум» і ZOG упродовж вихідні скинули по гривні – до 25,98 грн/л 1 25,00 грн/л відповідно.

На станціях KLO, Amic, Socar, Shell і Chipo ціни коливаються в межах 25,13–27,11 грн/л (див. табл.).

Низка мереж, серед яких – Neftek, Socar, U.GO, Shell, UPG, Mango, «Укрнафта», – втримали ціну на попередньому рівні.

Найменше – 2 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мереж ОККО й «Авіас». Найбільше він здешевшав – на 2,26 грн/л – на АЗС VST, до 25,50 грн/л.

Мінімальну ціну вже традиційно пропонує своїм клієнтам мережа «Авантаж 7», продаючи автогаз за 23,45 грн/л (за вихідні -50 коп. на літрі). Найдорожче – 27,49 грн/л – він коштує на заправках мережі Neftek. Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 4,04 грн/л. 

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 3 по 6 лютого, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Neftek

27,49

0,00

ОККО

27,13

-0,02

SOCAR

27,11

0,00

WOG

27,10

-0,43

BVS

26,99

-0,30

Автотранс

26,98

-0,30

U.GO

26,51

0,00

Rodnik

26,51

-0,78

Ovis

26,49

-0,50

Кворум

25,98

-1,00

Shell

25,93

0,00

KLO

25,79

0,30

UPG

25,79

0,00

БРСМ-Нафта

25,73

-0,28

Mango

25,71

0,00

Авіас

25,64

-0,02

VST

25,50

-2,26

Motto

25,48

-0,80

AMIC

25,39

-0,10

Chipo

25,13

-0,22

ZOG

25,00

-1,00

Укрнафта

24,95

0,00

Авантаж 7

23,45

-0,50

Середня ціна в Україні

26,22

-0,18
За матеріалами: EnKorr
 

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