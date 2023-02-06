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Ціни на автогаз на АЗС продовжили падіння
16:28 06.02.2023 |
Ціни на автогаз за останні вихідні ще зменшились: середня ціна на нього із 3 по 6 лютого на автозаправних станціях просіла ще на 18 коп. — до 26,22 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Як видно з таблиці, діапазон цін коливається у межах 23,45–27,49 грн/л. На станціях преміум-сегменту автогаз здешевшав на 2-43 коп./л. На станціях ОККО – до 27,13 грн/л, на WOG – до 27,10 грн/л.
«Кворум» і ZOG упродовж вихідні скинули по гривні – до 25,98 грн/л 1 25,00 грн/л відповідно.
На станціях KLO, Amic, Socar, Shell і Chipo ціни коливаються в межах 25,13–27,11 грн/л (див. табл.).
Низка мереж, серед яких – Neftek, Socar, U.GO, Shell, UPG, Mango, «Укрнафта», – втримали ціну на попередньому рівні.
Найменше – 2 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мереж ОККО й «Авіас». Найбільше він здешевшав – на 2,26 грн/л – на АЗС VST, до 25,50 грн/л.
Мінімальну ціну вже традиційно пропонує своїм клієнтам мережа «Авантаж 7», продаючи автогаз за 23,45 грн/л (за вихідні -50 коп. на літрі). Найдорожче – 27,49 грн/л – він коштує на заправках мережі Neftek. Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 4,04 грн/л.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 3 по 6 лютого, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Neftek
|
27,49
|
0,00
|
ОККО
|
27,13
|
-0,02
|
SOCAR
|
27,11
|
0,00
|
WOG
|
27,10
|
-0,43
|
BVS
|
26,99
|
-0,30
|
Автотранс
|
26,98
|
-0,30
|
U.GO
|
26,51
|
0,00
|
Rodnik
|
26,51
|
-0,78
|
Ovis
|
26,49
|
-0,50
|
Кворум
|
25,98
|
-1,00
|
Shell
|
25,93
|
0,00
|
KLO
|
25,79
|
0,30
|
UPG
|
25,79
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,73
|
-0,28
|
Mango
|
25,71
|
0,00
|
Авіас
|
25,64
|
-0,02
|
VST
|
25,50
|
-2,26
|
Motto
|
25,48
|
-0,80
|
AMIC
|
25,39
|
-0,10
|
Chipo
|
25,13
|
-0,22
|
ZOG
|
25,00
|
-1,00
|
Укрнафта
|
24,95
|
0,00
|
Авантаж 7
|
23,45
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
26,22
|
-0,18
|
|
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