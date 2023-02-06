Ціни на автогаз на АЗС продовжили падіння

Ціни на автогаз за останні вихідні ще зменшились: середня ціна на нього із 3 по 6 лютого на автозаправних станціях просіла ще на 18 коп. — до 26,22 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, діапазон цін коливається у межах 23,45–27,49 грн/л. На станціях преміум-сегменту автогаз здешевшав на 2-43 коп./л. На станціях ОККО – до 27,13 грн/л, на WOG – до 27,10 грн/л.

«Кворум» і ZOG упродовж вихідні скинули по гривні – до 25,98 грн/л 1 25,00 грн/л відповідно.

На станціях KLO, Amic, Socar, Shell і Chipo ціни коливаються в межах 25,13–27,11 грн/л (див. табл.).

Низка мереж, серед яких – Neftek, Socar, U.GO, Shell, UPG, Mango, «Укрнафта», – втримали ціну на попередньому рівні.

Найменше – 2 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мереж ОККО й «Авіас». Найбільше він здешевшав – на 2,26 грн/л – на АЗС VST, до 25,50 грн/л.

Мінімальну ціну вже традиційно пропонує своїм клієнтам мережа «Авантаж 7», продаючи автогаз за 23,45 грн/л (за вихідні -50 коп. на літрі). Найдорожче – 27,49 грн/л – він коштує на заправках мережі Neftek. Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 4,04 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 3 по 6 лютого, грн/л