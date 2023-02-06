Ще -1 грн/л: на АЗС спостерігається черговий обвал цін

Роздрібні мережі АЗС за вихідні (3-6 лютого) зменшили вартість пального на 1-3 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здешевшали на 1 грн/л: бензин А-95 — до 48,99 грн/л, А-95+ — до 51 грн/л, ДП — до 53,00 грн/л. AMIC зменшила вартість пального також на 1 грн/л: А-95 — до 48,49 грн/л, ДП — до 52,49 грн/л.

Найнижчі ціни наразі у мережі-дискаунтері UPG: А-95 – 46,30 грн/л (-1 грн/л), А-95+ — 48,30 грн/л (-1 грн/л), ДП — 49,80 грн/л (-1 грн/л). Таким чином, UPG вдалося обійти в ціні ще одного представника економ-сегменту, мережу «Авантаж». Вона ціни не змінювала і тепер торгує дорожче за свого найближчого конкурента на 20 коп/л.

На 1 гривню також пальне здешевшало і у регіональних операторів. Серед них — Neftek, «Автотранс», BVS й інші. Такі мережі як «Укр-Петроль», ZOG, Ovis, Motto, VST і «Кворум» більшою мірою знизили ціни на дизпальне (див. табл.).

Нагадаємо, протягом січня середні роздрібні ціни на пальне на українських АЗС зменшилися на 2,5-3,1 грн/л. Серед причин — скорочення споживання пального і безпрецедентний рівень постачання й запасів з початку війни.

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 48,99 -1,00 51,00 -1,00 53,00 -1,00 WOG 48,99 -1,00 51,00 -1,00 53,00 -1,00 Авіас 50,00 0,00 50,50 0,00 52,00 0,00 Укрнафта 46,50 0,00 48,50 0,00 50,50 0,00 AMIC 48,49 -1,00 52,49 -1,00 Shell 48,90 0,00 51,99 0,00 53,49 0,00 SOCAR 51,99 0,00 52,99 0,00 54,99 0,00 БРСМ-Нафта 46,99 -0,71 52,03 -0,79 KLO 48,99 0,00 50,99 0,00 50,99 0,00 U.GO 48,39 0,00 49,95 0,00 51,81 0,00 Автотранс 47,98 -1,00 51,98 -1,00 UPG 46,30 -1,00 48,30 -1,00 49,80 -1,00 Neftek 49,00 -1,00 52,00 -1,00 53,00 -1,00 BVS 47,99 -1,00 49,99 -1,00 51,99 -1,00 Chipo 47,18 0,00 51,02 -0,02 Авантаж 7 46,50 0,00 50,00 0,00 VST 47,90 0,00 48,90 -1,00 Укр-Петроль 45,50 -0,50 49,50 -0,50 ZOG 47,00 -1,00 51,00 -1,50 Кворум 47,78 -0,60 50,78 -1,20 Mango 46,99 0,00 51,49 0,00 Ovis 48,99 0,00 50,99 0,00 52,49 -0,50 Motto 46,48 -0,50 48,98 0,00 49,98 -3,00 Середня ціна в Україні 48,19 -0,48 50,07 -0,52 51,95 -0,58

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 по 6 лютого 2023 р., грн/л