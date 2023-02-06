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АНАЛІТИКА

Ще -1 грн/л: на АЗС спостерігається черговий обвал цін

 

Роздрібні мережі АЗС за вихідні (3-6 лютого) зменшили вартість пального на 1-3 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здешевшали на 1 грн/л: бензин А-95 — до 48,99 грн/л, А-95+ — до 51 грн/л, ДП — до 53,00 грн/л. AMIC зменшила вартість пального також на 1 грн/л: А-95 — до 48,49 грн/л, ДП — до 52,49 грн/л.

Найнижчі ціни наразі у мережі-дискаунтері UPG: А-95 – 46,30 грн/л (-1 грн/л), А-95+ — 48,30 грн/л (-1 грн/л), ДП — 49,80 грн/л (-1 грн/л). Таким чином, UPG вдалося обійти в ціні ще одного представника економ-сегменту, мережу «Авантаж». Вона ціни не змінювала і тепер торгує дорожче за свого найближчого конкурента на 20 коп/л.  

На 1 гривню також пальне здешевшало і у регіональних операторів. Серед них — Neftek, «Автотранс», BVS й інші. Такі мережі як «Укр-Петроль», ZOG, Ovis, Motto, VST і «Кворум» більшою мірою знизили ціни на дизпальне (див. табл.).

Нагадаємо, протягом січня середні роздрібні ціни на пальне на українських АЗС зменшилися на 2,5-3,1 грн/л. Серед причин — скорочення споживання пального і безпрецедентний рівень постачання й запасів з початку війни.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 по 6 лютого 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

48,99

-1,00

51,00

-1,00

53,00

-1,00

WOG

48,99

-1,00

51,00

-1,00

53,00

-1,00

Авіас

50,00

0,00

50,50

0,00

52,00

0,00

Укрнафта

46,50

0,00

48,50

0,00

50,50

0,00

AMIC

48,49

-1,00

    

52,49

-1,00

Shell

48,90

0,00

51,99

0,00

53,49

0,00

SOCAR

51,99

0,00

52,99

0,00

54,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

46,99

-0,71

52,03

-0,79

KLO

48,99

0,00

50,99

0,00

50,99

0,00

U.GO

48,39

0,00

49,95

0,00

51,81

0,00

Автотранс

47,98

-1,00

    

51,98

-1,00

UPG

46,30

-1,00

48,30

-1,00

49,80

-1,00

Neftek

49,00

-1,00

52,00

-1,00

53,00

-1,00

BVS

47,99

-1,00

49,99

-1,00

51,99

-1,00

Chipo

47,18

0,00

    

51,02

-0,02

Авантаж 7

46,50

0,00

    

50,00

0,00

VST

47,90

0,00

    

48,90

-1,00

Укр-Петроль

45,50

-0,50

    

49,50

-0,50

ZOG

47,00

-1,00

    

51,00

-1,50

Кворум

47,78

-0,60

    

50,78

-1,20

Mango

46,99

0,00

    

51,49

0,00

Ovis

48,99

0,00

50,99

0,00

52,49

-0,50

Motto

46,48

-0,50

48,98

0,00

49,98

-3,00

Середня ціна в Україні

48,19

-0,48

50,07

-0,52

51,95

-0,58
За матеріалами: EnKorr
 

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