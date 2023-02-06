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Ще -1 грн/л: на АЗС спостерігається черговий обвал цін
15:44 06.02.2023 |
Роздрібні мережі АЗС за вихідні (3-6 лютого) зменшили вартість пального на 1-3 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здешевшали на 1 грн/л: бензин А-95 — до 48,99 грн/л, А-95+ — до 51 грн/л, ДП — до 53,00 грн/л. AMIC зменшила вартість пального також на 1 грн/л: А-95 — до 48,49 грн/л, ДП — до 52,49 грн/л.
Найнижчі ціни наразі у мережі-дискаунтері UPG: А-95 – 46,30 грн/л (-1 грн/л), А-95+ — 48,30 грн/л (-1 грн/л), ДП — 49,80 грн/л (-1 грн/л). Таким чином, UPG вдалося обійти в ціні ще одного представника економ-сегменту, мережу «Авантаж». Вона ціни не змінювала і тепер торгує дорожче за свого найближчого конкурента на 20 коп/л.
На 1 гривню також пальне здешевшало і у регіональних операторів. Серед них — Neftek, «Автотранс», BVS й інші. Такі мережі як «Укр-Петроль», ZOG, Ovis, Motto, VST і «Кворум» більшою мірою знизили ціни на дизпальне (див. табл.).
Нагадаємо, протягом січня середні роздрібні ціни на пальне на українських АЗС зменшилися на 2,5-3,1 грн/л. Серед причин — скорочення споживання пального і безпрецедентний рівень постачання й запасів з початку війни.Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 по 6 лютого 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
48,99
|
-1,00
|
51,00
|
-1,00
|
53,00
|
-1,00
|
WOG
|
48,99
|
-1,00
|
51,00
|
-1,00
|
53,00
|
-1,00
|
Авіас
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
46,50
|
0,00
|
48,50
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
AMIC
|
48,49
|
-1,00
|
52,49
|
-1,00
|
Shell
|
48,90
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
53,49
|
0,00
|
SOCAR
|
51,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
46,99
|
-0,71
|
52,03
|
-0,79
|
KLO
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
U.GO
|
48,39
|
0,00
|
49,95
|
0,00
|
51,81
|
0,00
|
Автотранс
|
47,98
|
-1,00
|
51,98
|
-1,00
|
UPG
|
46,30
|
-1,00
|
48,30
|
-1,00
|
49,80
|
-1,00
|
Neftek
|
49,00
|
-1,00
|
52,00
|
-1,00
|
53,00
|
-1,00
|
BVS
|
47,99
|
-1,00
|
49,99
|
-1,00
|
51,99
|
-1,00
|
Chipo
|
47,18
|
0,00
|
51,02
|
-0,02
|
Авантаж 7
|
46,50
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
VST
|
47,90
|
0,00
|
48,90
|
-1,00
|
Укр-Петроль
|
45,50
|
-0,50
|
49,50
|
-0,50
|
ZOG
|
47,00
|
-1,00
|
51,00
|
-1,50
|
Кворум
|
47,78
|
-0,60
|
50,78
|
-1,20
|
Mango
|
46,99
|
0,00
|
51,49
|
0,00
|
Ovis
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
52,49
|
-0,50
|
Motto
|
46,48
|
-0,50
|
48,98
|
0,00
|
49,98
|
-3,00
|
Середня ціна в Україні
|
48,19
|
-0,48
|
50,07
|
-0,52
|
51,95
|
-0,58
|
|
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