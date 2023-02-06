Гуртовий ринок пального потерпає від великих постачань на тлі тіньової реалізації

За минулий тиждень ціни на бензин просіли в гурті на 1,25 грн/л, а вартість дизпального зменшилась на 1 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Гуртові партії бензинів 3 лютого в середньому по країні пропонувалися за 40 грн/л, а торговельний коридор був у межах 38-43 грн/л, за тиждень цей діапазон просів на 0,5-1 грн/л.

Найнижчі ціни на «п'ятірку» озвучували в південному й західному регіонах країни - 38-40 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 40-43 грн/л. Вартість бензину А-92 за тиждень знизилася на 0,75 грн/л, до 39,0 грн/л, проте кількість пропозицій цього ресурсу залишається незначною.

Гуртові партії ДП в кінці тижня пропонувались у середньому за 43 грн/л, а торгівля велась у межах 40-44,5 грн/л (-1-1,5 грн/л до 27 січня).

У південному регіоні вартість дизпального була найнижчою, в середньому 41,5 грн/л (-1,25 грн/л до минулої п'ятниці), а торгівлю вели в діапазоні 40-43 грн/л. У західному регіоні дизпальне можна було придбати за 41-44,5 грн/л, при цьому середня ціна спустилась на 1 грн/л, до 43,25 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень скинули 0,5-1,0 грн/л (43-44,5 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 44,25 і 44,5 грн/л відповідно.

«Ринок залитий, реалізації практично немає, а обсяги піджимають, особливо з півдня, там уже ціна «ходить» 40 грн/л, йде цінова боротьба за клієнта. Постачальники також постійно телефонують із пропозицією закупити ресурс, проте його на цю мить уже немає куди дівати», - коментує ситуацію оптовий трейдер.

За даними Консалтингової групи «А-95», імпорт бензинів у січні 2023 року склав 203 тис. т, що на 3% більше порівняно з груднем 2022-го. Імпорт дизельного пального за цей же період склав 633 тис. т, що на 8,5% нижче порівняно з останнім місяцем 2022 року. Але у той же час роздрібна реалізація менша від грудневої на 30-40%.