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Ціни на нафту зростають, прогноз процентної ставки обмежує зростання
12:56 06.02.2023 |
Ціни на нафту підскочили в понеділок, відновившись після падіння на 8% минулого тижня до більш ніж тритижневого мінімуму, зумовленого очікуванням, що уповільнення зростання у великих економіках може обмежити споживання палива.
Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 17 центів, або 0,2, до 80,11 долара за барель о 09:46 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на цент до 73,38 долара.
Минулої п'ятниці WTI і Brent впали на 3% після того, як сильні дані про робочі місця в США викликали занепокоєння, що Федеральна резервна система продовжуватиме підвищувати процентні ставки, що, у свою чергу, підвищило долар.
Зміцнення долара зазвичай знижує попит на нафту, деноміновану в доларах, з боку покупців, які платять іншими валютами.
Хоча минулого тижня на ринку домінували побоювання рецесії, у неділю виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив, що відновлення Китаю залишається рушійною силою цін на нафту.
МЕА очікує, що половина світового зростання попиту на нафту в цьому році припадатиме на Китай, де, за словами Бірола, зростає попит на авіаційне паливо.
За його словами, залежно від того, наскільки сильним буде це відновлення, Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзникам, які разом називають ОПЕК+, можливо, доведеться переглянути своє рішення скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на день до 2023 року.
«Якщо попит зросте дуже сильно, якщо китайська економіка відновиться, тоді, на мій погляд, країнам ОПЕК+ необхідно буде переглянути свою політику (виробництва), - сказав Бірол Reuters на полях конференції в Індії. .
Однак вищі процентні ставки стримують зростання цін, оскільки вони, ймовірно, обмежать економічне зростання та зростання попиту на паливо, кажуть аналітики.
«Ми поки що не бачимо серйозних доказів відновлення внутрішнього попиту в Китаї, хоча показники мобільності є обнадійливими. Отже, занепокоєння щодо циклів підвищення процентних ставок центральними банками та вищих процентних ставок залишається ключовим гальмом для цін на нафту після падіння понад 7 % минулого тижня", - сказав Сувро Сакар, провідний аналітик з енергетики DBS Bank.
Цінові обмеження на російську продукцію також набули чинності в неділю, коли Велика сімка (G7), Європейський Союз і Австралія домовилися про обмеження цін у 100 доларів за барель на дизельне паливо та інші продукти, які торгуються з премією до сирої нафти, і 45 доларів за барель. для товарів, які продаються зі знижкою, наприклад, мазуту.
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