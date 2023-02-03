Автогаз на АЗС упевнено дешевшає кілька тижнів поспіль

Ціни на автогаз упродовж останніх семи днів продовжують падати: середня ціна на нього за тиждень із 27 січня по 3 лютого у мережах автозаправних станцій впала ще на 0,45 грн/л — до 26,49 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, діапазон цін коливається у межах 23,95–27,58 грн/л. При цьому на станціях WOG і ОККО автогаз здешевшав на 0,28 грн/л і 0,61 грн/л, до 27,51 грн/л і 27,15 грн/л відповідно, причому остання ціна цього тижня виявилася найвищою.

VostokGaz, «Рур груп» і «Укрнафта» за тиждень, який перейшов із січня в лютий, скинули по гривні – до 25,69 грн/л, 26,00 грн/л і 24,95 грн/л відповідно. На АЗС U.GO автогаз коштує 26,51 грн/л.

На станціях KLO, Amic, Socar, Shell і Chipo ціни коливаються в межах 25,35–27,11 грн/л (див. табл.).

Найменше – 3 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі UPG, де він наразі коштує 25,79 грн/л. Найбільше він здешевшав – на 1,20 грн/л – на АЗС Mango, до 25,71 грн/л.

Найдешевше, як і перед минулими вихідними, автогазом торгує «Авантаж 7», пропонуючи його за 23,95 грн/л (за тиждень -50 коп. на літрі). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,63 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 27 січня по 3 лютого, грн/л