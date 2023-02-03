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АНАЛІТИКА

Автогаз на АЗС упевнено дешевшає кілька тижнів поспіль

 

Ціни на автогаз упродовж останніх семи днів продовжують падати: середня ціна на нього за тиждень із 27 січня по 3 лютого у мережах автозаправних станцій впала ще на 0,45 грн/л — до 26,49 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, діапазон цін коливається у межах 23,95–27,58 грн/л. При цьому на станціях WOG і ОККО автогаз здешевшав на 0,28 грн/л і 0,61 грн/л, до 27,51 грн/л і 27,15 грн/л відповідно, причому остання ціна цього тижня виявилася найвищою.

VostokGaz, «Рур груп» і «Укрнафта» за тиждень, який перейшов із січня в лютий, скинули по гривні – до 25,69 грн/л, 26,00 грн/л і 24,95 грн/л відповідно. На АЗС U.GO автогаз коштує 26,51 грн/л.

На станціях KLO, Amic, Socar, Shell і Chipo ціни коливаються в межах 25,35–27,11 грн/л (див. табл.).

Найменше – 3 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі UPG, де він наразі коштує 25,79 грн/л. Найбільше він здешевшав – на 1,20 грн/л – на АЗС Mango, до 25,71 грн/л.

Найдешевше, як і перед минулими вихідними, автогазом торгує «Авантаж 7», пропонуючи його за 23,95 грн/л (за тиждень -50 коп. на літрі). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,63 грн/л. 

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 27 січня по 3 лютого, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

27,15

-0,61

WOG

27,51

-0,28

Авіас

25,66

-0,47

Укрнафта

24,95

-1,00

AMIC

25,49

-0,30

Shell

25,93

-0,83

SOCAR

27,11

-0,25

БРСМ-Нафта

26,00

-0,59

KLO

25,49

-0,80

U.GO

26,51

-0,09

Автотранс

27,28

-0,70

UPG

25,79

-0,03

Neftek

27,49

-0,50

BVS

27,29

-0,70

Chipo

25,35

-0,33

Авантаж 7

23,95

-0,50

Mango

25,71

-1,20

VostokGaz

25,69

-1,00

Фактор

24,80

-0,20

Luxwen

25,49

-0,50

Рур груп

26,00

-1,00

Катрал

25,77

-0,20

Rodnik

27,29

-1,07

Ovis

26,99

-0,50

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За матеріалами: EnKorr
 

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