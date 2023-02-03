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Автогаз на АЗС упевнено дешевшає кілька тижнів поспіль
13:48 03.02.2023 |
Ціни на автогаз упродовж останніх семи днів продовжують падати: середня ціна на нього за тиждень із 27 січня по 3 лютого у мережах автозаправних станцій впала ще на 0,45 грн/л — до 26,49 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Як видно з таблиці, діапазон цін коливається у межах 23,95–27,58 грн/л. При цьому на станціях WOG і ОККО автогаз здешевшав на 0,28 грн/л і 0,61 грн/л, до 27,51 грн/л і 27,15 грн/л відповідно, причому остання ціна цього тижня виявилася найвищою.
VostokGaz, «Рур груп» і «Укрнафта» за тиждень, який перейшов із січня в лютий, скинули по гривні – до 25,69 грн/л, 26,00 грн/л і 24,95 грн/л відповідно. На АЗС U.GO автогаз коштує 26,51 грн/л.
На станціях KLO, Amic, Socar, Shell і Chipo ціни коливаються в межах 25,35–27,11 грн/л (див. табл.).
Найменше – 3 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі UPG, де він наразі коштує 25,79 грн/л. Найбільше він здешевшав – на 1,20 грн/л – на АЗС Mango, до 25,71 грн/л.
Найдешевше, як і перед минулими вихідними, автогазом торгує «Авантаж 7», пропонуючи його за 23,95 грн/л (за тиждень -50 коп. на літрі). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,63 грн/л.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 27 січня по 3 лютого, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
27,15
|
-0,61
|
WOG
|
27,51
|
-0,28
|
Авіас
|
25,66
|
-0,47
|
Укрнафта
|
24,95
|
-1,00
|
AMIC
|
25,49
|
-0,30
|
Shell
|
25,93
|
-0,83
|
SOCAR
|
27,11
|
-0,25
|
БРСМ-Нафта
|
26,00
|
-0,59
|
KLO
|
25,49
|
-0,80
|
U.GO
|
26,51
|
-0,09
|
Автотранс
|
27,28
|
-0,70
|
UPG
|
25,79
|
-0,03
|
Neftek
|
27,49
|
-0,50
|
BVS
|
27,29
|
-0,70
|
Chipo
|
25,35
|
-0,33
|
Авантаж 7
|
23,95
|
-0,50
|
Mango
|
25,71
|
-1,20
|
VostokGaz
|
25,69
|
-1,00
|
Фактор
|
24,80
|
-0,20
|
Luxwen
|
25,49
|
-0,50
|
Рур груп
|
26,00
|
-1,00
|
Катрал
|
25,77
|
-0,20
|
Rodnik
|
27,29
|
-1,07
|
Ovis
|
26,99
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
26,40
|
-0,54
|
|
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