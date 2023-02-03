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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
У 2023 році одним з основних чинників подорожчання пального стане очікуване повернення системи його оподаткування - НБУ
12:05 03.02.2023 |
У 2023 році одним з основних чинників подорожчання пального стане очікуване повернення системи його оподаткування на довоєнний рівень. Це підживить і загальну інфляцію через ефекти перенесення вартості пального на вартість інших товарів та послуг, зокрема транспортних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2023 року).
"Надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту, а з 2024 року паливна компонента як безпосередньо, так і через вторинні ефекти сприятиме гальмуванню загальної інфляції", - йдеться в огляді.
За даними НБУ, збільшення попиту на пальне, у тому числі для генераторів, пришвидшило його подорожчання наприкінці 2022 року (до 69,4% р/р у грудні).
Нагадаємо, за даними Держстату, у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подорожчав на 68,6% до 50,0 гривень за літр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривень за літр. Дизельне пальне подорожчало на 85,7% - до 55,0 гривень за літр.
При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 52,3% - до 29,1 гривень за літр.
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