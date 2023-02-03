Середні ціни на автогаз і дизпаливо знизилися на 0,6-1,6%

У п'ятницю, 3 лютого, порівняно із четвергом, 2 лютого, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 0,6-1,6% до 26,49-53,00 гривні за літр, а на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 49,66 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 49,66 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,6% із 53,33 гривні за літр до 53,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 1,6% із 26,92 гривні за літр до 26,49 гривні за літр.





Ціни на заправках 3 лютого, гривні/літр: