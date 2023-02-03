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Середні ціни на автогаз і дизпаливо знизилися на 0,6-1,6%
11:37 03.02.2023 |
У п'ятницю, 3 лютого, порівняно із четвергом, 2 лютого, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 0,6-1,6% до 26,49-53,00 гривні за літр, а на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 49,66 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 49,66 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,6% із 53,33 гривні за літр до 53,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 1,6% із 26,92 гривні за літр до 26,49 гривні за літр.
Ціни на заправках 3 лютого, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
48,99
|
50,99
|
25,49
|
Окко
|
49,99
|
54,00
|
26,99
|
WOG
|
49,99
|
54,00
|
27,00
|
Середнє значення
|
49,66
|
53,00
|
26,49
|
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