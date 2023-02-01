Нафта дорожчає, оскільки уповільнення інфляції у США послаблює побоювання щодо рецесії

Ціни на нафту зросли в середу, оскільки ознаки уповільнення інфляції в США послабили побоювання, що найбільший у світі споживач нафти може зіткнутися з рецесією через підвищення процентних ставок, а послаблення долара підтримало інтерес покупців.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 32 центи, або 0,4%, до 85,78 долара за барель о 04:07 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 42 центи, або 0,5%, до 79,29 доларів за барель.

Обидва бенчмарки зростали другий день після зростання приблизно на 1% на попередній сесії.

«Настрї змінилися на тлі позитивних сезонних звітів компаній. Ознаки уповільнення інфляції також підвищили очікування на те, що ФРС зможе призупинити підвищення ставок», - зазначає аналітик із сировинних товарів ANZ.

Очікування помірнішого підвищення відсоткової ставки допомогли знизити індекс долара, що підтримало ціни на нафту, оскільки слабкіший долар робить товар дешевшим для покупців, які тримають інші валюти.

Уся увага буде прикута до зустрічі у середу Організації країн-експортерів нафти та її союзників, включаючи Росію, відому як ОПЕК+, на якій виробники, як очікується, схвалять свої цільові показники видобутку, погоджені в листопаді.

Видобуток нафти ОПЕК впав у січні, оскільки експорт Іраку скоротився, а видобуток у Нігерії не відновився, при цьому 10 членів ОПЕК добувають на 920 000 барелів на добу нижче за цільові обсяги групи відповідно до угоди ОПЕК+, як показало опитування Reuters.

Дефіцит був більшим, ніж дефіцит у 780 000 барелів на добу у грудні.

«Ціни на нафту, здається, готові пережити період підвищеної волатильності... ОПЕК+, швидше за все, дотримуватиметься своїх поточних цілей з видобутку, однак Росія схиляється до збільшення експорту нафти азійським покупцям з великими знижками, що може порушити баланс на нафтових ринках. ", - сказав незалежний експерт із ринку нафти Суганда Сачдєва.

За словами Сачдєва, підвищені прогнози глобального зростання МВФ та очікування сильного незадоволеного попиту з боку Китаю на тлі вищої мобільності також підтримують ціни на нафту.

Окремо дані галузевої групи Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти зросли приблизно на 6,3 млн. барелів за тиждень, що закінчився 27 січня, згідно з джерелами на ринку.

Це більше, ніж 400 000 барелів, які в середньому чекали на аналітики, опитані агентством Reuters.

Запаси дистилятів, включаючи дизельне паливо та пальне, зросли приблизно на 1,5 млн барелів, всупереч очікуванням аналітиків про зниження на 1,3 млн барелів.