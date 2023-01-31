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Гурт нафтопродуктів: затоварка та попит стримують ціни
13:33 31.01.2023 |
В останні тиждень січня (з 23 по 30 січня) зниження в гурті суттєво сповільнилося. Вартість автомобільних партій бензину А-95 просіла на 0,5 грн/л, а ДП здешевшало на 0,25 грн/л. Про це свідчить моніторинг «Консалтингової групи «А-95».
У понеділок бензин А-95 в середньому пропонувався по 41 грн/л, при цьому торгівельний діапазон знаходився в межах 38-43 грн/л. Вартість «п'ятірки» в західному та південному регіонах країни була найдешевшою - в межах 38-42 грн/л. Дорожче продавали А-95 у північних та центральних областях - за 39-43 грн/л.
Вартість бензину А-92 за тиждень не змінилась і тримається на рівні 39,75 грн/л.
Гуртові партії ДП 30 січня були у межах 41,5-46 грн/л, цей діапазон майже не змінився за тиждень.
Мінімальні ціни були в південному та західному регіонах країни, вартість ДП тут за тиждень не змінилася і тримається на рівні 42,25 та 44, 25 грн/л відповідно. У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень скинули по 0,25-0,5 грн/л (43,5-46 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 45 грн/л.
«На тижні трейдери намагалися підвищити свої прайси на пальне, проте реальні угоди укладалися по тих же цінах, що й раніше. Наразі вартість пального в гурті знаходиться на рівні собівартості ресурсу, а суттєва затоварка ресурсом та низький попит не дають вийти в «плюс», - зазначив один зі співрозмовників enkorr.
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