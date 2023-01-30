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АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає через загрозу підвищення ставок, російські потоки залишаються сильними

 

Нафта впала в понеділок, втративши раніше досягнуті позиції, оскільки підвищення процентних ставок великими центральними банками, що насувається, і ознаки сильного російського експорту компенсували зростаючу напруженість на Близькому Сході через атаку безпілотників в Ірані і надії на більш високий попит з боку Китаю.

Інвестори очікують, що Федеральна резервна система підвищить ставки на 25 базисних пунктів у середу, а наступного дня буде підвищення ставок на півпункту Банком Англії та Європейським центральним банком, і будь-яке відхилення від цього сценарію буде шоком.

Нафта марки Brent подешевшала на 29 центів, або 0,3%, до 86,37 долара за барель до 09:10 за Грінвічем, тоді як нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 52 центи, або 0,7%, до 79 16 долара.

Ціни на нафту "ймовірно, знизяться через можливе підвищення процентної ставки на майбутньому засіданні ФРС", - заявила в електронному листі Серена Хуанг, голова відділу аналізу Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Vortexa.

Ринок також потрапив під тиск через ознаки сильних поставок з Росії, незважаючи на заборону ЄС та обмеження цін G7, запроваджене у зв'язку з її вторгненням в Україну. Обидва нафтові орієнтири минулого тижня вперше за три тижні зазнали втрат.

Окрім засідань центрального банку, у центрі уваги також буде зустріч у середу ключових міністрів Організації країн-експортерів нафти та союзників на чолі з Росією, відома як ОПЕК+.

Засідання групи ОПЕК+ у середу навряд чи змінить політику видобутку нафти, хоча брокер PVM заявив, що може здивувати невеликим скороченням.

"Майбутній шквал цінових каталізаторів готує ґрунт для значних коливань цін на нафту цього тижня", - сказав Стівен Бреннок з PVM. «Проте ціни навряд чи впадуть нижче 80 доларів і щосили намагатимуться наблизитися до 100 доларів».

Нафта зросла раніше у понеділок на тлі напруженості на Близькому Сході після атаки безпілотника на виробника нафти в Ірані.

Хоча поки незрозуміло, що відбувається в Ірані, будь-яка ескалація там може порушити приплив сирої нафти, сказав Стефано Грассо, старший портфельний менеджер 8VantEdge у Сінгапурі.

Надії на зростання попиту в Китаї спонукали нафту в 2023 році. Найбільший у світі імпортер нафти пообіцяв у вихідні сприяти відновленню споживання, яке підтримає попит.
За матеріалами: investing.com
 

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