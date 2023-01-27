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АНАЛІТИКА

Країни Балтії торік закупили вдвічі більше LPG з РФ і продавали його в Україну - Reuters

 

Російські експортери більш ніж удвічі збільшили продажі зрідженого нафтового газу (LPG) до країн Балтії в 2022 році, частина з яких була продана в Україну.

Так стверджує агентство Reuters з посиланням на джерела серед трейдерів та вантажоперевізників у регіоні, пише "Європейська правда".

Зріджений нафтовий газ, який в основному використовується як паливо для автомобілів, опалення та для виробництва інших нафтохімічних продуктів, був звільнений від масштабних санкцій Заходу, запроваджених проти Росії через вторгнення в Україну.

Згідно з підрахунками Reuters на основі даних, зібраних від трьох трейдерів і вантажоперевізників, Росія збільшила загальний обсяг продажів LPG до Латвії, Литви та Естонії до 331 тисячі тонн із 159 тисяч тонн у 2022 році.

Зростання відбулося через те, що Україна та деякі інші країни відмовилися купувати напряму паливо з Росії.

Згідно з даними та підрахунками Reuters, продажі LPG до Латвії зросли на 77% до 232 тисяч тонн, у той час як поставки до Литви підскочили у 8,5 разів до 72 тисяч тонн, а продажі до Естонії зросли на 42% до 27 тисяч тонн.

Міністерства енергетики Литви, Латвії та Естонії не коментували цю інформацію агентству.

Згідно з даними, поставки зрідженого газу з Росії до Латвії становили 90% від загального імпорту зрідженого газу в країну в 2022 році, тоді як Литва отримала половину споживання з Росії, а решту - з Латвії.

Трейдери кажуть, що надлишкові обсяги LPG були продані з країн Балтії Україні в останні місяці. За їх словами, Латвія і Литва поставили в Україну близько 15 тисяч тонн тільки в грудні, що становить 15% від загального імпорту LPG в Україну того місяця.

"Українські компанії купують пропан-бутан (LPG) у Литві та Латвії, який з високою ймовірністю має російське походження. Однак різниця в ціні в $150-$200 за тонну в порівнянні з Польщею і Румунією дозволяє (їм) закривати очі на країну походження", - сказав трейдер, що працює у країнах Балтії.

Він додав, що офіційної заборони на імпорт російського LPG в Україні немає.

Міністерство енергетики України не коментувало цю інформацію агентству Reuters.
 

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