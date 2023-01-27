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АНАЛІТИКА

Автогаз на АЗС продовжує дешевшати

 

Тенденція зменшення ціни на автогаз зберігається, хоч і дещо слабшає: середня ціна на нього за тиждень із 20 по 27 січня у мережах автозаправних станцій впала ще на 0,63 грн/л - до 26,92 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, діапазон цін коливається у межах 24,45-27,90 грн/л. При цьому на станціях WOG і ОККО автогаз здешевшав на 0,40 грн/л і 0,23 грн/л, до 27,78 грн/л і 27,90 грн/л відповідно.

VostokGaz і «Овіс» упродовж тижня скинули по гривні - до 26,69 грн/л і 27,49 грн/л відповідно.

Низка мереж, серед яких - Motto, «Автотранс», «Рур груп» та інші, за тиждень ціни на автогаз не змінювали.

У мережі «Укрнафти» ціна на продукт зменшилась на 0,55 грн/л, до 25,95 грн/л. На станціях «Авіас», KLO, Amic і Chipo ціни коливаються в межах 25,68-26,29 грн/л (див. табл.).

Найменше - 20 коп. на літрі пального - втратив автогаз на заправках мережі Shell, де він наразі коштує 26,76 грн/л. Найбільше він здешевшав - на 2,00 грн/л - на АЗС «Олас», до 25,90 грн/л.

Найдорожче автогаз можна купити на станціях Neftek і BVS, за 27,99 грн/л, причому на АЗС першої мережі він втратив за тиждень втратив 0,50 грн/л, друга ціну не змінювала. Найдешевше, як і перед минулими вихідними, - на «Авантаж 7», за 24,45 грн/л (за тиждень -40 коп. на літрі). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,54 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 20 по 27 січня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Neftek

27,99

-0,50

BVS

27,99

0,00

Автотранс

27,98

0,00

ОККО

27,90

-0,23

WOG

27,78

-0,40

VST

27,76

0,00

Овіс

27,49

-1,00

SOCAR

27,36

-0,63

Рур груп

27,00

0,00

Shell

26,76

-0,20

VostokGaz

26,69

-1,00

U.GO

26,63

-1,32

БРСМ-Нафта

26,59

-0,71

KLO

26,29

-0,50

Motto

26,28

0,00

Авіас

26,13

-0,71

Mango

26,10

-0,47

ZOG

26,00

-0,55

Luxwen

25,99

-0,60

Катрал

25,97

-1,30

Укрнафта

25,95

-0,55

Олас

25,90

-2,00

UPG

25,80

-0,94

AMIC

25,79

-0,70

Chipo

25,68

-0,48

Фактор

25,00

-0,70

Авантаж 7

24,45

-0,40

Середня ціна в Україні

26,92

-0,63
За матеріалами: EnKorr
 

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