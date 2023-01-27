Автогаз на АЗС продовжує дешевшати

Тенденція зменшення ціни на автогаз зберігається, хоч і дещо слабшає: середня ціна на нього за тиждень із 20 по 27 січня у мережах автозаправних станцій впала ще на 0,63 грн/л - до 26,92 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, діапазон цін коливається у межах 24,45-27,90 грн/л. При цьому на станціях WOG і ОККО автогаз здешевшав на 0,40 грн/л і 0,23 грн/л, до 27,78 грн/л і 27,90 грн/л відповідно.

VostokGaz і «Овіс» упродовж тижня скинули по гривні - до 26,69 грн/л і 27,49 грн/л відповідно.

Низка мереж, серед яких - Motto, «Автотранс», «Рур груп» та інші, за тиждень ціни на автогаз не змінювали.

У мережі «Укрнафти» ціна на продукт зменшилась на 0,55 грн/л, до 25,95 грн/л. На станціях «Авіас», KLO, Amic і Chipo ціни коливаються в межах 25,68-26,29 грн/л (див. табл.).

Найменше - 20 коп. на літрі пального - втратив автогаз на заправках мережі Shell, де він наразі коштує 26,76 грн/л. Найбільше він здешевшав - на 2,00 грн/л - на АЗС «Олас», до 25,90 грн/л.

Найдорожче автогаз можна купити на станціях Neftek і BVS, за 27,99 грн/л, причому на АЗС першої мережі він втратив за тиждень втратив 0,50 грн/л, друга ціну не змінювала. Найдешевше, як і перед минулими вихідними, - на «Авантаж 7», за 24,45 грн/л (за тиждень -40 коп. на літрі). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,54 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 20 по 27 січня, грн/л