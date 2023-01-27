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Автогаз на АЗС продовжує дешевшати
12:15 27.01.2023 |
Тенденція зменшення ціни на автогаз зберігається, хоч і дещо слабшає: середня ціна на нього за тиждень із 20 по 27 січня у мережах автозаправних станцій впала ще на 0,63 грн/л - до 26,92 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Як видно з таблиці, діапазон цін коливається у межах 24,45-27,90 грн/л. При цьому на станціях WOG і ОККО автогаз здешевшав на 0,40 грн/л і 0,23 грн/л, до 27,78 грн/л і 27,90 грн/л відповідно.
VostokGaz і «Овіс» упродовж тижня скинули по гривні - до 26,69 грн/л і 27,49 грн/л відповідно.
Низка мереж, серед яких - Motto, «Автотранс», «Рур груп» та інші, за тиждень ціни на автогаз не змінювали.
У мережі «Укрнафти» ціна на продукт зменшилась на 0,55 грн/л, до 25,95 грн/л. На станціях «Авіас», KLO, Amic і Chipo ціни коливаються в межах 25,68-26,29 грн/л (див. табл.).
Найменше - 20 коп. на літрі пального - втратив автогаз на заправках мережі Shell, де він наразі коштує 26,76 грн/л. Найбільше він здешевшав - на 2,00 грн/л - на АЗС «Олас», до 25,90 грн/л.
Найдорожче автогаз можна купити на станціях Neftek і BVS, за 27,99 грн/л, причому на АЗС першої мережі він втратив за тиждень втратив 0,50 грн/л, друга ціну не змінювала. Найдешевше, як і перед минулими вихідними, - на «Авантаж 7», за 24,45 грн/л (за тиждень -40 коп. на літрі). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,54 грн/л.
Зміна роздрібних цін на АЗС із 20 по 27 січня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Neftek
|
27,99
|
-0,50
|
BVS
|
27,99
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
ОККО
|
27,90
|
-0,23
|
WOG
|
27,78
|
-0,40
|
VST
|
27,76
|
0,00
|
Овіс
|
27,49
|
-1,00
|
SOCAR
|
27,36
|
-0,63
|
Рур груп
|
27,00
|
0,00
|
Shell
|
26,76
|
-0,20
|
VostokGaz
|
26,69
|
-1,00
|
U.GO
|
26,63
|
-1,32
|
БРСМ-Нафта
|
26,59
|
-0,71
|
KLO
|
26,29
|
-0,50
|
Motto
|
26,28
|
0,00
|
Авіас
|
26,13
|
-0,71
|
Mango
|
26,10
|
-0,47
|
ZOG
|
26,00
|
-0,55
|
Luxwen
|
25,99
|
-0,60
|
Катрал
|
25,97
|
-1,30
|
Укрнафта
|
25,95
|
-0,55
|
Олас
|
25,90
|
-2,00
|
UPG
|
25,80
|
-0,94
|
AMIC
|
25,79
|
-0,70
|
Chipo
|
25,68
|
-0,48
|
Фактор
|
25,00
|
-0,70
|
Авантаж 7
|
24,45
|
-0,40
|
Середня ціна в Україні
|
26,92
|
-0,63
|
|
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