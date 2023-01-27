Ціни на нафту зростають завдяки економічному зростанню в США та надіям на відновлення економічного зростання в Китаї

Ціни на нафту зростають другу сесію поспіль завдяки сильнішому, ніж очікувалося, економічному зростанню в США та надіям на швидке відновлення попиту в Китаї, оскільки кількість випадків захворювання на COVID-19 та смертність впали порівняно з піковими рівнями минулого місяця.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 30 центів, або 0,34%, до 87,77 долара за барель до 03:21 за Грінвічем, тоді як нафта в США зросла на 34 центи до 81,35 долара за барель, що на 0,42% більше. Обидва зразки зросли більш ніж на 1% у четвер.

"У нафти можуть виникнути проблеми з будь-якими суттєвими рухами до кінця тижня, оскільки багато трейдерів чекатимуть, щоб побачити, що відбудеться з двома великими подіями наступного тижня: віртуальною нарадою ОПЕК+ з видобутку та рішенням FOMC", - сказав Едвард Мойя , старший ринковий аналітик OANDA.

Делегати ОПЕК+ зустрінуться наступного тижня, щоб обговорити рівні видобутку нафти на тлі стабільної підтримки цін на нафту завдяки високому попиту на авіаційне та дизельне паливо. Федеральна резервна система США ухвалить рішення про чергове підвищення відсоткової ставки у міру зниження інфляції та покращення валового внутрішнього продукту.

Зростання цін на американську нафту було обмежене зростанням запасів на 4,2 млн барелів у Кушингу, центрі ціноутворення нафтових ф'ючерсів на NYMEX, раніше цього тижня.

Тим не менш, нафтові ринки були підтримані широким оптимізмом у перший день відновлення китайських фондових ринків, оскільки відновлення роботи в Китаї, як і раніше, відіграє важливу роль у підвищенні перспектив попиту, сказала Тіна Тен, аналітик CMC Markets.

Число критично хворих випадків COVID-19 у Китаї знизилося на 72% порівняно з піковим значенням на початку цього місяця, тоді як щоденна смертність серед пацієнтів із COVID-19 у лікарнях знизилася на 79% порівняно з піковим значенням, що вказує на нормалізацію китайської економіки та підвищує очікування відновлення у попиті на нафту.

"Короткостроковий бугаєвий фактор полягає в тому, що нещодавній збій на нафтопереробних заводах у США допоміг підняти ціни на бензин, хоча запаси сирої нафти в США досягли 16-місячного максимуму", - сказав Тен.