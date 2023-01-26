Автогаз в Україні подешевшав на 9 копійок

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 26 січня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз подешевшав на 9 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,91 гривень за літр (-0,03 гривень), на дизельне пальне - 52,76 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 27, 05 гривень за літр (-0,06 гривні).

Роздрібні ціни в Україні: