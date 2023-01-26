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АНАЛІТИКА

Нафта стабільна, оскільки ринок очікує більшої ясності з постачанням

 

Ціни на нафту в четвер залишалися стабільними після того, як запаси сирої нафти в США зросли менше, ніж очікувалося, в той час як інвестори очікували подальших роз'яснень щодо драйверів пропозиції, включаючи зустріч ОПЕК+ і заборону ЄС на російські нафтопродукти, що насувається.

До 04:00 за Грінвічем ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 4 центи, або 0,1%, до 86,08 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 18 центів, або 0,2 %, до 80,33 доларів.

«Ринок чекає більшої ясності щодо майбутнього ембарго ЄС на російські нафтопродукти та подальшого перерозподілу торгових потоків, поки делегати ОПЕК+ готуються до наступної зустрічі», - йдеться у замітці аналітиків Citi у четвер.

"Майбутнє ембарго ЄС на російські продукти нафтопереробки залишається основним джерелом занепокоєння для ринку, і очікується, що відбудуться масові потрясіння", - додали аналітики Citi.

Ціни на нафту також мало змінилися після того, як дані показали зростання запасів сирої нафти в США, яке виявилося меншим, ніж очікувалося.

Запаси сирої нафти зросли на 533 000 барелів до 448,5 млн барелів за тиждень, що закінчився 20 січня, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA).

За даними EIA, це суттєво нижче за прогнози зростання на 1 млн барелів, хоча запаси сирої нафти знаходяться на найвищому рівні з червня 2021 року.

Зростання запасів обмежило зростання цін, оскільки воно відображає нижчий попит на паливо, крім загальних побоювань щодо уповільнення світової економіки.

Прогнозується, що світове економічне зростання цього року ледве перевищить 2%, згідно з опитуванням економістів, проведеним агентством Reuters, які заявили, що більш високий ризик є подальшим зниженням їх прогнозу. Це суперечило поширеному оптимізму на ринках з початку року.

Тим часом, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, група, відома як ОПЕК+, найімовірніше, схвалять поточні рівні видобутку групи на зустрічі 1 лютого, повідомили джерела в ОПЕК+.
За матеріалами: investing.com
 

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