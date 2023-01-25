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АНАЛІТИКА

Нафта знову дешевшає, Brent - $86,02 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до помірного зниження під час торгів у середу після початкового зростання.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:17 EET у середу становить $86,02 за барель, що на $0,11 (0,13%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася на цей час на $0,03 (0,04%), до $80,1 за барель.

Напередодні нафтові котирування знизилися на слабких статданих із США, які скоротили оптимізм інвесторів щодо глобального попиту на енергоносії.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) у США, що розраховується S&P Global, у січні зріс до 46,6 пунктів з 45 пунктів місяцем раніше. Значення індексу нижче за позначку в 50 пунктів говорить про скорочення ділової активності. Американський PMI залишається нижчим від цього рівня вже сім місяців поспіль.

Ділова активність у січні продовжила падати як у промисловому секторі, так і у сфері послуг США, показали попередні дані S&P Global.

У центрі уваги трейдерів у середу - доповідь американського Міненерго про запаси енергоносіїв у країні, яку буде оприлюднено о 17:30 EET.

Дані Американського інституту нафти (API), опубліковані в ніч із вівторка на середу, показали збільшення запасів нафти в Штатах за підсумками третього тижня поспіль - на 3,378 млн. барелів. За попередні два тижні резерви нафти в країні зросли більш ніж на 27 млн. барелів, досягнувши максимуму з червня 2021 року.

Тим часом підтримку ринку продовжує надавати оптимізм, пов'язаний зі зняттям антиковидних обмежень у Китаї та очікуванням відновлення попиту в країні в поточному році, пише Trading Economics.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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