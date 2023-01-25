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Св. Франциск Асізський
Великі мережі АЗС знову знизили ціни на бензин та дизпаливо
17:33 24.01.2023 |
В Україні триває зниження роздрібних цін на пальне, 23-34 січня окремі мережі знизили його вартість ще на 1-3,5 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на 1 грн/л пальне здешевшало у мережі «Укрнафти», яка до «націоналізації» компанії була неформальною частиною «Привату». Бензин А-95 на її станціях тепер коштує 46,50 грн/л, А-95+ — 48,50 грн/л, ДП — до 50,50 грн/л. Таким чином, вартість пального у державній мережі стала меншою, ніж у таких мережах як UPG і «Авантаж 7», які впевнено займають нішу дискаунтерів.
Хоча слід зауважити, що UPG також відкоригувала ціни зменшенням. Так, у цій мережі всі види пального сьогодні втратили 70 коп./л. Вчора, нагадаємо, у мережі на 50 коп./л здешевшало тільки дизельне пальне.
Що стосується раніше дуже близької «Укрнафті» консолідованої мережі «Приват» («Авіас», ANP й інші), то різниця між їхніми цінами з кожним днем більшає — державна мережа продає пальне на 1,5-3,5 грн/л дешевше. Востаннє «Приват» знижував ціни 20 січня.
Всього за останній тиждень пальне в мережі «Укрнафти» здешевшало на 3 грн/л.
На 1,3 грн/л і 0,8 грн/л сьогодні здешевшали бензини і ДП на станціях столичної мережі KLO: бензин А-95 — до 48,99 грн/л, А-95+ — до 50,99 грн/л, ДП — до 52,99 грн/л. Рівненська «Олас» на звичайну п’ятірку скинула 3,5 грн/л (до 46 грн/л), а миколаївський «Кворум» — 2,4 грн/л (до 48,28 грн/л).
Нагадаємо, на вчора пальне здешевшало у мережах преміум-сегменту.
Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 23 по 24 січня, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
49,99
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
WOG
|
49,99
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
Авіас
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
46,50
|
-1,00
|
48,50
|
-1,00
|
50,50
|
-1,00
|
AMIC
|
49,49
|
-0,20
|
53,49
|
-0,20
|
Shell
|
49,90
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
SOCAR
|
54,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
47,93
|
-0,20
|
53,06
|
-0,59
|
KLO
|
48,99
|
-1,30
|
50,99
|
-1,30
|
52,99
|
-0,80
|
U.GO
|
49,79
|
0,00
|
51,55
|
0,00
|
52,29
|
0,00
|
Автотранс
|
48,98
|
-1,00
|
53,48
|
-1,50
|
UPG
|
47,30
|
-0,70
|
49,30
|
-0,70
|
50,80
|
-0,70
|
Neftek
|
50,00
|
-2,00
|
53,00
|
-1,00
|
55,00
|
0,00
|
BVS
|
48,99
|
-1,00
|
50,99
|
-1,00
|
53,49
|
-1,50
|
Chipo
|
47,85
|
-0,92
|
51,65
|
-0,42
|
Авантаж 7
|
47,50
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
Кворум
|
48,38
|
-2,40
|
51,98
|
-1,80
|
Олас
|
46,00
|
-3,50
|
51,50
|
-1,00
|
Овис
|
49,99
|
-1,00
|
51,99
|
-1,00
|
53,99
|
-0,91
|
VST
|
47,90
|
0,00
|
50,30
|
0,00
|
Mango
|
47,49
|
-0,50
|
52,59
|
0,00
|
VostokGaz
|
45,99
|
-2,00
|
49,99
|
-1,50
|
Середня ціна в Україні
|
48,94
|
-0,30
|
50,86
|
-0,26
|
52,82
|
-0,22
|
|
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