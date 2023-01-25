Великі мережі АЗС знову знизили ціни на бензин та дизпаливо

В Україні триває зниження роздрібних цін на пальне, 23-34 січня окремі мережі знизили його вартість ще на 1-3,5 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на 1 грн/л пальне здешевшало у мережі «Укрнафти», яка до «націоналізації» компанії була неформальною частиною «Привату». Бензин А-95 на її станціях тепер коштує 46,50 грн/л, А-95+ — 48,50 грн/л, ДП — до 50,50 грн/л. Таким чином, вартість пального у державній мережі стала меншою, ніж у таких мережах як UPG і «Авантаж 7», які впевнено займають нішу дискаунтерів.

Хоча слід зауважити, що UPG також відкоригувала ціни зменшенням. Так, у цій мережі всі види пального сьогодні втратили 70 коп./л. Вчора, нагадаємо, у мережі на 50 коп./л здешевшало тільки дизельне пальне.

Що стосується раніше дуже близької «Укрнафті» консолідованої мережі «Приват» («Авіас», ANP й інші), то різниця між їхніми цінами з кожним днем більшає — державна мережа продає пальне на 1,5-3,5 грн/л дешевше. Востаннє «Приват» знижував ціни 20 січня.

Всього за останній тиждень пальне в мережі «Укрнафти» здешевшало на 3 грн/л.

На 1,3 грн/л і 0,8 грн/л сьогодні здешевшали бензини і ДП на станціях столичної мережі KLO: бензин А-95 — до 48,99 грн/л, А-95+ — до 50,99 грн/л, ДП — до 52,99 грн/л. Рівненська «Олас» на звичайну п’ятірку скинула 3,5 грн/л (до 46 грн/л), а миколаївський «Кворум» — 2,4 грн/л (до 48,28 грн/л).

Нагадаємо, на вчора пальне здешевшало у мережах преміум-сегменту.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 23 по 24 січня, грн/л