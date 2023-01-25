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АНАЛІТИКА

Великі мережі АЗС знову знизили ціни на бензин та дизпаливо

 

В Україні триває зниження роздрібних цін на пальне, 23-34 січня окремі мережі знизили його вартість ще на 1-3,5 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на 1 грн/л пальне здешевшало у мережі «Укрнафти», яка до «націоналізації» компанії була неформальною частиною «Привату». Бензин А-95 на її станціях тепер коштує  46,50 грн/л, А-95+ — 48,50 грн/л, ДП —  до 50,50 грн/л. Таким чином, вартість пального у державній мережі стала меншою, ніж у таких мережах як UPG і «Авантаж 7», які впевнено займають нішу дискаунтерів.

Хоча слід зауважити, що UPG також відкоригувала ціни зменшенням. Так, у цій мережі всі види пального сьогодні втратили 70 коп./л. Вчора, нагадаємо, у мережі на 50 коп./л здешевшало тільки дизельне пальне.

Що стосується раніше дуже близької «Укрнафті» консолідованої мережі «Приват» («Авіас», ANP й інші), то різниця між їхніми цінами з кожним днем більшає — державна мережа продає пальне на 1,5-3,5 грн/л дешевше.  Востаннє «Приват» знижував ціни 20 січня. 

Всього за останній тиждень пальне в мережі «Укрнафти» здешевшало на 3 грн/л.

На 1,3 грн/л і 0,8 грн/л сьогодні здешевшали бензини і ДП на станціях столичної мережі KLO: бензин А-95 — до 48,99 грн/л, А-95+ — до 50,99 грн/л, ДП —  до 52,99 грн/л. Рівненська «Олас» на звичайну п’ятірку скинула 3,5 грн/л (до 46 грн/л), а миколаївський «Кворум» — 2,4 грн/л (до 48,28 грн/л).

Нагадаємо, на вчора пальне здешевшало у мережах преміум-сегменту.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 23 по 24 січня, грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

49,99

0,00

52,00

0,00

54,00

0,00

WOG

49,99

0,00

52,00

0,00

54,00

0,00

Авіас

50,00

0,00

50,50

0,00

52,00

0,00

Укрнафта

46,50

-1,00

48,50

-1,00

50,50

-1,00

AMIC

49,49

-0,20

    

53,49

-0,20

Shell

49,90

0,00

51,99

0,00

53,99

0,00

SOCAR

    

54,99

0,00

55,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

47,93

-0,20

53,06

-0,59

KLO

48,99

-1,30

50,99

-1,30

52,99

-0,80

U.GO

49,79

0,00

51,55

0,00

52,29

0,00

Автотранс

48,98

-1,00

    

53,48

-1,50

UPG

47,30

-0,70

49,30

-0,70

50,80

-0,70

Neftek

50,00

-2,00

53,00

-1,00

55,00

0,00

BVS

48,99

-1,00

50,99

-1,00

53,49

-1,50

Chipo

47,85

-0,92

    

51,65

-0,42

Авантаж 7

47,50

0,00

    

51,00

0,00

Кворум

48,38

-2,40

    

51,98

-1,80

Олас

46,00

-3,50

    

51,50

-1,00

Овис

49,99

-1,00

51,99

-1,00

53,99

-0,91

VST

47,90

0,00

    

50,30

0,00

Mango

47,49

-0,50

    

52,59

0,00

VostokGaz

45,99

-2,00

    

49,99

-1,50

Середня ціна в Україні

48,94

-0,30

50,86

-0,26

52,82

-0,22
За матеріалами: EnKorr
 

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