Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пальне продовжує дешевшати у преміум-сегменті

 

Упродовж вихідних, 21-22 січня, середня ціна в країні на бензин А-95 знизилась у середньому на  45 коп./л – до 49,24 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 43 коп./л — до 51,09 грн/л, а дизельне пальне — на 44 коп./л, до 53,04 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Як видно з порівняльної таблиці, в основному впали ціни на пальне у мережах преміум-сегменту. Так, на АЗС ОККО й WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1,01 грн, до 49,99 грн/л. Бензин А-95+ на станціях цих мереж втратив у ціні гривню на літрі – й тепер коштує 52,00 грн/л. На гривню – до 54 грн/л – здешевшав у цих мережах і літр дизельного пального.

Знизили ціну «п’ятірки» також на АЗС «Амік» і Shell, на 0,80 грн/л і 0,09 грн/л – до 49,69 грн/л і 49,90 грн/л відповідно. Здешевшало – на 0,80 грн/ і 0,50 грн/л – на станціях цих мереж і дизпальне, до 53,69 грн/л і 53,99 грн/л відповідно.

Також підтримали тенденцію до зменшення цін на пальне мережі VST, Mango й U.GO, які знизили ціну на А-95 і ДП. Бензин у них здешевшав на 2,00 грн/л, 1,00 грн/ і 0,33 грн/л, до 47,90 грн/л, 47,99 грн/ і 49,79 грн/л відповідно. Водночас на U.GO здешевшав і А-95+ (-40 коп./л) – до 51,55 грн/л.

На гривню – до 53,99 грн/л – на літрі скинула ціну на ДП і мережа «Рур груп». А-95+ здешевшав також на станціях «Рур груп» (-2 грн/л), «Овіс» (-2 грн/л) і «БРСМ-Нафта» (-68 коп./л) – до 47,99 грн/л, 52,99 грн/л і 48,13 грн/л відповідно, решта мереж залишили ціни на пальне на попередньому рівні.  

Відтак найдорожче бензин А-95 – за 52,00 грн/л – можна придбати на АЗС мережі Neftek, яка у вихідні ціну не змінювала, найдешевше – за 47,50 – на станціях «Укрнафти» і «Авантаж 7», які теж утримали ціну на попередньому рівні.

А-95+ найдорожче коштує на АЗК Neftek – 54 грн/л (-0 коп./л), найдешевше – 47,99 грн/л – на станціях мережі «Рір груп», яка за ці дні скинула 2,00 грн/л.

Дизпальне найдорожче реалізовує мережа Socar – 55,99 грн/л (-0,00 грн/л), найдешевше ДП можна купити на станціях VST – за 50,30 грн/л. До речі, у цій мережі ДП за вихідні здешевшало найбільше – на 2,10 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 21 по 23 січня, грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

49,00

-1,01

52,00

-1,00

54,00

-1,00

WOG

49,99

-1,01

52,00

-1,00

54,00

-1,00

Авіас

50,00

0,00

50,50

0,00

52,00

0,00

Укрнафта

47,50

0,00

49,50

0,00

51,50

0,00

AMIC

49,69

-0,80

    

53,69

-0,80

Shell

49,90

-0,09

51,99

0,00

53,99

-0,50

SOCAR

    

54,99

0,00

55,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

48,13

-0,68

53,65

-0,19

KLO

50,29

0,00

52,29

0,00

53,79

0,00

U.GO

49,79

-0,33

51,55

-0,40

52,29

-0,83

Автотранс

49,98

0,00

    

54,98

0,00

UPG

48,00

0,00

50,00

0,00

51,50

-0,50

Neftek

52,00

0,00

54,00

0,00

55,00

0,00

BVS

49,99

0,00

51,99

0,00

54,99

0,00

Chipo

48,77

0,00

    

52,07

0,00

Авантаж 7

47,50

0,00

    

51,00

0,00

Овіс

50,99

0,00

52,99

2,00

54,90

-1,09

VST

47,90

-2,00

    

50,30

-2,10

Mango

47,99

-1,00

    

52,59

-0,40

Рур груп

    

47,99

-2,00

53,99

-1,00

Середня ціна в Україні

49,24

-0,45

51,09

-0,43

53,04

-0,44

 
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5581
  0,0366
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7661  0,12 0,31 40,5929  0,03 0,09
EUR 42,3221  0,06 0,14 43,4989  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес