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Пальне продовжує дешевшати у преміум-сегменті
16:27 23.01.2023 |
Упродовж вихідних, 21-22 січня, середня ціна в країні на бензин А-95 знизилась у середньому на 45 коп./л – до 49,24 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 43 коп./л — до 51,09 грн/л, а дизельне пальне — на 44 коп./л, до 53,04 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Як видно з порівняльної таблиці, в основному впали ціни на пальне у мережах преміум-сегменту. Так, на АЗС ОККО й WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1,01 грн, до 49,99 грн/л. Бензин А-95+ на станціях цих мереж втратив у ціні гривню на літрі – й тепер коштує 52,00 грн/л. На гривню – до 54 грн/л – здешевшав у цих мережах і літр дизельного пального.
Знизили ціну «п’ятірки» також на АЗС «Амік» і Shell, на 0,80 грн/л і 0,09 грн/л – до 49,69 грн/л і 49,90 грн/л відповідно. Здешевшало – на 0,80 грн/ і 0,50 грн/л – на станціях цих мереж і дизпальне, до 53,69 грн/л і 53,99 грн/л відповідно.
Також підтримали тенденцію до зменшення цін на пальне мережі VST, Mango й U.GO, які знизили ціну на А-95 і ДП. Бензин у них здешевшав на 2,00 грн/л, 1,00 грн/ і 0,33 грн/л, до 47,90 грн/л, 47,99 грн/ і 49,79 грн/л відповідно. Водночас на U.GO здешевшав і А-95+ (-40 коп./л) – до 51,55 грн/л.
На гривню – до 53,99 грн/л – на літрі скинула ціну на ДП і мережа «Рур груп». А-95+ здешевшав також на станціях «Рур груп» (-2 грн/л), «Овіс» (-2 грн/л) і «БРСМ-Нафта» (-68 коп./л) – до 47,99 грн/л, 52,99 грн/л і 48,13 грн/л відповідно, решта мереж залишили ціни на пальне на попередньому рівні.
Відтак найдорожче бензин А-95 – за 52,00 грн/л – можна придбати на АЗС мережі Neftek, яка у вихідні ціну не змінювала, найдешевше – за 47,50 – на станціях «Укрнафти» і «Авантаж 7», які теж утримали ціну на попередньому рівні.
А-95+ найдорожче коштує на АЗК Neftek – 54 грн/л (-0 коп./л), найдешевше – 47,99 грн/л – на станціях мережі «Рір груп», яка за ці дні скинула 2,00 грн/л.
Дизпальне найдорожче реалізовує мережа Socar – 55,99 грн/л (-0,00 грн/л), найдешевше ДП можна купити на станціях VST – за 50,30 грн/л. До речі, у цій мережі ДП за вихідні здешевшало найбільше – на 2,10 грн/л.
Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 21 по 23 січня, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
49,00
|
-1,01
|
52,00
|
-1,00
|
54,00
|
-1,00
|
WOG
|
49,99
|
-1,01
|
52,00
|
-1,00
|
54,00
|
-1,00
|
Авіас
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
47,50
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
AMIC
|
49,69
|
-0,80
|
53,69
|
-0,80
|
Shell
|
49,90
|
-0,09
|
51,99
|
0,00
|
53,99
|
-0,50
|
SOCAR
|
54,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
48,13
|
-0,68
|
53,65
|
-0,19
|
KLO
|
50,29
|
0,00
|
52,29
|
0,00
|
53,79
|
0,00
|
U.GO
|
49,79
|
-0,33
|
51,55
|
-0,40
|
52,29
|
-0,83
|
Автотранс
|
49,98
|
0,00
|
54,98
|
0,00
|
UPG
|
48,00
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
51,50
|
-0,50
|
Neftek
|
52,00
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
BVS
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Chipo
|
48,77
|
0,00
|
52,07
|
0,00
|
Авантаж 7
|
47,50
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
Овіс
|
50,99
|
0,00
|
52,99
|
2,00
|
54,90
|
-1,09
|
VST
|
47,90
|
-2,00
|
50,30
|
-2,10
|
Mango
|
47,99
|
-1,00
|
52,59
|
-0,40
|
Рур груп
|
47,99
|
-2,00
|
53,99
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
49,24
|
-0,45
|
51,09
|
-0,43
|
53,04
|
-0,44
|
|
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