Нафта перейшла до зростання, Brent вище $88 за барель вперше з початку грудня

Ціни на нафту перейшли до зростання під час торгів у понеділок, при цьому Brent торгується вище за $88 за барель вперше з 5 грудня.

Вартість березневих ф'ючерсів на цей сорт на лондонській біржі ICE Futures до 12:41 EET у понеділок становить $88,11 за барель, що на $0,48 (0,55%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася на цей час на $0,37 (0,45%), до $82,01 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 2,8%, WTI - на 1,8%, причому ринок завершив у плюсі другий тиждень поспіль.

Трейдери продовжують оцінювати перспективи попиту на нафту у Китаї після зняття карантинних обмежень. У період свят, які триватимуть до кінця поточного тижня, багато людей дорожують, що має викликати суттєве зростання попиту на пальне, а вже після завершення вихідних експерти очікують підвищення промислової активності в КНР, зазначає Bloomberg.

Крім того, в центрі уваги ринку залишається ситуація в Росії після набуття чинності ембарго на постачання нафти з країни та запровадження стелі цін державами G7.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), загальний обсяг нафтового експорту з РФ у грудні знизився на 2,5% до листопада, до 7,8 млн б/д на добу, оскільки постачання сировини до ЄС скоротилося.

Експорт російської нафти минулого місяця скоротився на 6%, до 4,7 млн б/д, що є найнижчим показником минулого року. Водночас продаж нафтопродуктів зріс на 3,3%, до 3,1 млн б/д.

Згідно з прогнозом МЕА, до кінця першого кварталу обсяг виробництва нафти в РФ буде приблизно на 1,6 млн б/д нижчим, ніж до початку війни в Україні.

