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АНАЛІТИКА

Гурт нафтопродуктів: зниження цін сповільнилось

 

Цього тижня (13-20 січня) вартість нафтопродуктів у гурті продовжувала зменшуватись, проте темпи зниження суттєво сповільнилися, а під кінець цього періоду практично зупинили свій рух. Загалом же вартість автомобільних партій бензину А-95 просіла на 1 грн/л, до 41,75 грн/л, ДП здешевшало на 0,75 грн/л, до 44,25 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Гуртові партії бензинів 20 січня пропонувалися в ринок у межах 38,5-45 грн/л, а порівняно з минулою п'ятницею торговельний коридор просів на 0,5-1 грн/л. Найнижчі ціни на «п'ятірку» озвучували в південному й західному регіонах країни - 38,5-43 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 40-45 грн/л.

Як заявляють оператори ринку, на сьогодні суттєво збільшилася кількість продавців високооктану в центральних і північних регіонах країни, також почали з'являтися пропозиції цього ресурсу в східних областях. Це свідчить про високу конкуренцію на ринку й великі обсяги «п'ятірки» у постачальників, що спонукає трейдерів відправляти бензини в ті області, куди два-три тижні тому ніхто не хотів везти, й навіть озвучувати прайсову вартість.

Вартість бензину А-92 за тиждень практично не змінилась і тримається на рівні 39,9 грн/л, проте кількість пропозицій цього ресурсу залишається незначною.

Гуртові партії ДП в кінці тижня пропонувалися в ринок у межах торговельного діапазону 41-46 грн/л, що на 0,5-1 грн/л менше порівняно з минулою п'ятницею.

Найнижчу ціну на дизель зафіксовано в південному регіоні. Тут торгівлю провадили в діапазоні 41-44 грн/л, а середня вартість знизилася на 0,25 грн/л, до 42,25 грн/л. У західних областях дизпальне можна було придбати за 42,5-45 грн/л, при цьому середня ціна тут спустилась на 0,5 грн/л, до 44,25 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень скинули по 0,5-1 грн/л (43-46 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 44,75 грн/л і 45,25 грн/л відповідно.

«За останній тиждень зниження цін у гурті сповільнилося, а різниця цін між регіонами суттєво зменшилася. Це говорить про те, що оператори в своїх прайсах наблизилися до рівня собівартості ресурсу», - зазначив один зі співрозмовників enkorr.

Наразі трейдери спостерігають за підвищенням цін у Європі, але в умовах затоварки ринку зростання цін поки що вбачається малоймовірним.
За матеріалами: EnKorr
 

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