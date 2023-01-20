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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають другий тиждень на тлі більш оптимістичних прогнозів щодо Китаю

 

Нафта зросла в п'ятницю і продемонструвала друге тижневе зростання поспіль, чому в основному сприяли оптимістичні економічні перспективи Китаю, що випливають із очікування зростання попиту на пальне в другій за величиною економіці світу.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило в середу, що скасування обмежень через COVID-19 у Китаї призведе до збільшення світового попиту до рекордно високого рівня цього року, наступного дня після того, як ОПЕК також прогнозує відновлення попиту в Китаї у 2023 році. року.

Нафта марки Brent подорожчала на 38 центів, або 0,4%, до 86,54 долара за барель на 09:12 за Грінвічем. Американська нафта WTI зросла на 74 центи, або 0,9%, до 81,07 долара.

"Багато трейдерів вважають дуже ймовірним, що ми побачимо більш високий попит з боку Китаю, оскільки він продовжує відмовлятися від своєї політики щодо COVID", - сказав Наїм Аслам, аналітик брокера Avatrade.

Обидва бенчмарки наближалися до тижневого приросту приблизно на 1,5%.

Нафту також підтримують надії на те, що центральний банк США незабаром перейде до меншого підвищення процентних ставок, а також надії на економічні перспективи США.

Опитування Reuters показало, що Федеральна резервна система США завершить цикл посилення після підвищення на 25 базисних пунктів на кожному з наступних двох засідань з питань політики, а потім, ймовірно, збереже ставки на незмінному рівні принаймні до кінця року.

Шанси на «м'яку посадку» економіки США, схоже, зростають, заявила в четвер віце-голова Федеральної резервної системи Лаель Брейнард. Наступне засідання ФРС щодо встановлення ставок відбудеться з 31 січня до 1 лютого.

Дві найбільші економіки світу потребують більшої кількості сирої нафти, сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.

"Нафтовий ринок впав через побоювання глобальної рецесії, але все ще показує ознаки того, що він може залишатися напруженим ще деякий час", - сказав він.

Нафта зросла, незважаючи на дані про запаси в США цього тижня, яки показали, що запаси сирої нафти зросли на 8,4 млн. барелів за тиждень до 13 січня до приблизно 448 млн. барелів, найвищого рівня з червня 2021 року.
За матеріалами: investing.com
 

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