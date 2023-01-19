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АНАЛІТИКА

Менше за 28 грн/л: автогаз на АЗС упевнено дешевшає

 

Наразі середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС становить 27,65 грн/л, зменшившись відучора на 0,31 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Так, на станціях ОККО, WOG і Socar автогаз здешевшав на 0,09 грн/л, 0,20 грн/л і 0,13 грн/л – до 28,26 грн/л, 28,28 грн/л і 27/98 грн/л відповідно.

Мережа Neftek знизила ціну на 50 коп./л.

На АЗК Shell, VST, Amik, KLO і UPG ціни не змінилися (див. табл.).

При цьому найменше зниження ціни – на 4 коп./л – зафіксовано на АЗК мережі Mango, найбільше – на 1,95 грн/л – на станціях мережі ZOG. Понад гривню скинули також на станціях «Фактор» (-1,10 грн/л) і «Укрнафта» (-1,45 грн/л).

Найдорожче на сьогодні – 28,49 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі Neftek, у якій ціна на автогаз зменшилася з учорашнього дня на 50 коп./л, найдешевше – 24,85 грн/л – у мережі «Авантаж 7», де автогаз за добу здешевшав на 20 коп./л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 18 по 19 січня, грн/л

Компанія

LPG

19.01.23

Зм.

Neftek

28,49

0,50

WOG

28,28

-0,20

ОККО

28,26

-0,09

BVS

27,99

-0,30

SOCAR

27,98

-0,13

Автотранс

27,98

-0,20

U.GO

27,94

-0,10

VST

27,76

0,00

Shell

27,65

0,00

БРСМ-Нафта

27,44

-0,16

Рур груп

27,00

-1,00

Авіас

26,84

-0,35

UPG

26,81

0,00

KLO

26,79

0,00

Chipo

26,62

-0,15

Mango

26,57

-0,04

ZOG

26,55

-1,95

Укрнафта

26,50

-1,45

AMIC

26,49

0,00

Motto

26,28

-0,20

Фактор

25,70

-1,10

Авантаж 7

24,85

-0,20

Середня ціна в Україні

27,65

-0,31
За матеріалами: EnKorr
 

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