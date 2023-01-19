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Менше за 28 грн/л: автогаз на АЗС упевнено дешевшає
15:47 19.01.2023 |
Наразі середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС становить 27,65 грн/л, зменшившись відучора на 0,31 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Так, на станціях ОККО, WOG і Socar автогаз здешевшав на 0,09 грн/л, 0,20 грн/л і 0,13 грн/л – до 28,26 грн/л, 28,28 грн/л і 27/98 грн/л відповідно.
Мережа Neftek знизила ціну на 50 коп./л.
На АЗК Shell, VST, Amik, KLO і UPG ціни не змінилися (див. табл.).
При цьому найменше зниження ціни – на 4 коп./л – зафіксовано на АЗК мережі Mango, найбільше – на 1,95 грн/л – на станціях мережі ZOG. Понад гривню скинули також на станціях «Фактор» (-1,10 грн/л) і «Укрнафта» (-1,45 грн/л).
Найдорожче на сьогодні – 28,49 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі Neftek, у якій ціна на автогаз зменшилася з учорашнього дня на 50 коп./л, найдешевше – 24,85 грн/л – у мережі «Авантаж 7», де автогаз за добу здешевшав на 20 коп./л.
Зміна роздрібних цін на АЗС із 18 по 19 січня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
19.01.23
|
Зм.
|
Neftek
|
28,49
|
0,50
|
WOG
|
28,28
|
-0,20
|
ОККО
|
28,26
|
-0,09
|
BVS
|
27,99
|
-0,30
|
SOCAR
|
27,98
|
-0,13
|
Автотранс
|
27,98
|
-0,20
|
U.GO
|
27,94
|
-0,10
|
VST
|
27,76
|
0,00
|
Shell
|
27,65
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,44
|
-0,16
|
Рур груп
|
27,00
|
-1,00
|
Авіас
|
26,84
|
-0,35
|
UPG
|
26,81
|
0,00
|
KLO
|
26,79
|
0,00
|
Chipo
|
26,62
|
-0,15
|
Mango
|
26,57
|
-0,04
|
ZOG
|
26,55
|
-1,95
|
Укрнафта
|
26,50
|
-1,45
|
AMIC
|
26,49
|
0,00
|
Motto
|
26,28
|
-0,20
|
Фактор
|
25,70
|
-1,10
|
Авантаж 7
|
24,85
|
-0,20
|
Середня ціна в Україні
|
27,65
|
-0,31
|
|
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