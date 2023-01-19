Менше за 28 грн/л: автогаз на АЗС упевнено дешевшає

Наразі середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС становить 27,65 грн/л, зменшившись відучора на 0,31 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Так, на станціях ОККО, WOG і Socar автогаз здешевшав на 0,09 грн/л, 0,20 грн/л і 0,13 грн/л – до 28,26 грн/л, 28,28 грн/л і 27/98 грн/л відповідно.

Мережа Neftek знизила ціну на 50 коп./л.

На АЗК Shell, VST, Amik, KLO і UPG ціни не змінилися (див. табл.).

При цьому найменше зниження ціни – на 4 коп./л – зафіксовано на АЗК мережі Mango, найбільше – на 1,95 грн/л – на станціях мережі ZOG. Понад гривню скинули також на станціях «Фактор» (-1,10 грн/л) і «Укрнафта» (-1,45 грн/л).

Найдорожче на сьогодні – 28,49 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі Neftek, у якій ціна на автогаз зменшилася з учорашнього дня на 50 коп./л, найдешевше – 24,85 грн/л – у мережі «Авантаж 7», де автогаз за добу здешевшав на 20 коп./л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 18 по 19 січня, грн/л