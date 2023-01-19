Нафта подешевшала на 1 долар через ведмежі дані зі США, запаси сирої нафти зростають

Ф'ючерси на нафту впали на 1 долар у четвер через побоювання рецесії, оскільки різке зниження роздрібних продажів і виробництва в США затуманило перспективи попиту, тоді як галузеві дані, що свідчать про несподіваний стрибок запасів сирої нафти в США, також чинили тиск на ціни.

Востаннє ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 82 центи, або 1%, до 84,16 долара за барель о 03:30 за Грінвічем після втрати близько 1% у середу. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) також знизилися на 90 центів, або на 1,1%, до 78,58 долара за барель.

«Погіршення економічних даних США затьмарило перспективи попиту (на нафту), оскільки побоювання щодо рецесії знову наростають. Настрій проти ризику спричинив зниження цін на сировинні товари, чутливі до зростання, як правило, на нафту», - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

"Фіксація прибутку також може бути причиною, яка вплинула на ціни на нафту напередодні виходу великих технологічних звітів США".

Роздрібні продажі в США в грудні впали найбільше за рік через зниження покупок автомобілів та інших товарів, що призвело до зниження споживчих витрат і економіки в цілому в напрямку 2023 року.

Обсяг виробництва у Сполучених Штатах також впав більше, ніж очікувалося, у грудні, зафіксувавши найбільше падіння майже за два роки, оскільки вищі витрати на позики завдали шкоди попиту на товари.

Проте представники Федеральної резервної системи заявили, що ставки необхідно підняти вище 5%, навіть незважаючи на те, що інфляція показує ознаки досягнення свого піку, а економічна активність уповільнюється.

"Це викликало загрозу рецесії, внаслідок чого знизився апетит до ризику", - заявили аналітики ANZ Research у клієнтській записці.

Крім того, дані Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 7,6 млн барелів за тиждень, що закінчився 13 січня.

За оцінками дев'яти аналітиків, опитаних агентством Reuters, запаси сирої нафти в середньому скоротилися приблизно на 600 тисяч барелів.

Велике нарощування знаменує другий тиждень поспіль значного збільшення запасів.

Проте запаси дистилятів, включаючи дизельне паливо та мазут, скоротилися приблизно на 1,8 млн барелів, тоді як аналітики очікували збільшення на 120 000 барелів.

Звіт API був затриманий на день через святкування Дня Мартіна Лютера Кінга у США. Урядове управління енергетичної інформації опублікує свій щотижневий звіт про запаси у четвер.

Оскільки агресивне підвищення ставок все ще не виключено, долар США виріс, що вплинуло на попит на нафту, оскільки сильніший долар робить сировину дорожчою для тих, хто тримає інші валюти.