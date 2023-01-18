МЕА підвищило прогноз з видобутку нафти у світі у 2023 році

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило прогнози з видобутку нафти у світі: оцінка по 2022 році становить 100,1 мільйона барелів на добу, у 2023 році очікується зростання до рекордних 101,1 мільйона барелів на добу, випливає з січневої доповіді агентства.

У грудні агентство очікувало, що за підсумками 2022 року світовий видобуток нафти збільшиться до 100 мільйонів барелів на добу, а 2023 року - до 100,8 мільйона барелів на добу.

«Незважаючи на скромне зростання порівняно з 2022 роком, зростання в 2023 році все ж таки підніме загальний обсяг видобутку нафти до рекордно високого рівня в 101,1 мільйона барелів на добу», - пише МЕА.

При цьому видобуток у країнах, що не входять до ОПЕК+, зросте на 1,9 мільйона барелів на добу.

