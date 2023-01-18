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Автогаз подешевшав на 1,4% до 27,49 гривні за літр
12:28 18.01.2023 |
У середу, 18 січня, порівняно із вівторком, 17 січня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 1,4% до 27,49 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,76 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 54,60 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,76 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 54,60 гривні за літ
Середні ціни на газ знизилися на 1,4% із 27,89 гривні за літр до 27,49 гривні за літр.
Ціни на заправках 18 січня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
50,29
|
53,79
|
26,79
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
27,49
|
WOG
|
51,00
|
55,00
|
28,18
|
Середнє значення
|
50,76
|
54,60
|
27,49
|
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