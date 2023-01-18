ОПЕК+ у грудні відставала від плану з видобутку нафти на 1,77 млн б/д - МЕА

Країни ОПЕК+ у грудні видобували 38,33 млн б/д нафти, тоді як за умовами угоди могли видобувати 40,1 млн б/д, підрахували аналітики Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Таким чином, відставання від плану за підсумками минулого місяця становило 1,77 млн б/д. Щодо листопада країни альянсу скоротили виробництво нафти на 50 тис. б/д.

Видобуток країн ОПЕК, які беруть участь в угоді, у грудні склав 24,64 млн б/д, що на 0,78 млн б/д нижче встановленої квоти. Країни не-ОПЕК минулого місяця видобували на 0,99 млн б/д нижче дозволеного рівня - 15,34 млн б/д.

МЕА наголошує, що найбільше відставання від встановлених альянсом квот - у Росії. На думку агентства, країна через санкції видобуває на 710 тис. б/д менше дозволеного рівня - 9,77 млн б/д. Також, як і раніше, до виділених квот через операційні проблеми та обмеженість виробництва не можуть наблизитися Нігерія та Ангола, які відстають від плану на 510 тис. б/д та 370 тис. б/д відповідно.