Фінансові новини
- |
- 18.01.23
- |
- 12:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
ОПЕК+ у грудні відставала від плану з видобутку нафти на 1,77 млн б/д - МЕА
11:29 18.01.2023 |
Країни ОПЕК+ у грудні видобували 38,33 млн б/д нафти, тоді як за умовами угоди могли видобувати 40,1 млн б/д, підрахували аналітики Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Таким чином, відставання від плану за підсумками минулого місяця становило 1,77 млн б/д. Щодо листопада країни альянсу скоротили виробництво нафти на 50 тис. б/д.
Видобуток країн ОПЕК, які беруть участь в угоді, у грудні склав 24,64 млн б/д, що на 0,78 млн б/д нижче встановленої квоти. Країни не-ОПЕК минулого місяця видобували на 0,99 млн б/д нижче дозволеного рівня - 15,34 млн б/д.
МЕА наголошує, що найбільше відставання від встановлених альянсом квот - у Росії. На думку агентства, країна через санкції видобуває на 710 тис. б/д менше дозволеного рівня - 9,77 млн б/д. Також, як і раніше, до виділених квот через операційні проблеми та обмеженість виробництва не можуть наблизитися Нігерія та Ангола, які відстають від плану на 510 тис. б/д та 370 тис. б/д відповідно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кіссінджер підтримав ідею вступу України до НАТО
|Прем'єр Нідерландів підтвердив наміри передати Україні ЗРК Patriot
|Олексій Арестович написав заяву про відставку з посади позаштатного радника офісу президента України
|Британія окрім танків передасть Україні ракети, 100 тисяч снарядів, безпілотники та бронетранспортери Bulldog
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Автогаз подешевшав на 1,4% до 27,49 гривні за літр
|На початку лютого один з енергоблоків Енергоатома планують запустити після ремонту
|«Нафтогаз» домовився про фінансування та резервування додаткових обсягів газу на опалювальний сезон - Чернишов
|Три суховантажі переправлять українське продовольство до Китаю та Туреччини
|ОПЕК+ у грудні відставала від плану з видобутку нафти на 1,77 млн б/д - МЕА
|МЕА підвищило оцінку зростання попиту на нафту в 2023 р на 160 тис. б/д
|Внаслідок ракетної атаки РФ 14 січня пошкоджені 9 блоків ТЕС, - Шмигаль
Бізнес
|Мудрик за рекордні в історії українського футболу гроші став футболістом «Челсі»
|Український Headway потрапив до рейтингу найвпливовіших компаній цифрового навчання
|Microsoft представила нову підписку Microsoft 365 Basic - зі 100 ГБ OneDrive та іншими функціями
|Suzuki офіційно представила 5-дверний Jimny
|Безпілотники зможуть літати вічно - китайські вчені протестували дрон із лазерним живленням
|iQOO Z6 став найпотужнішим у світі недорогим смартфоном за версією AnTuTu - у топ-3 є Honor і Xiaomi
|iQOO Neo 7 SE - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu